Ohlaste, odstraňte, opláchněte, radí při útoku žíravinou britská zdravotní služba

LONDÝN/PRAHA Ve Velké Británii přibývá útoků žíravinou. Za šest měsíců anglická policie zaznamenala přes 400 takových útoků. Národní zdravotní služba (NHS) vydala příručku, ve které doporučuje útok ohlásit na tísňovou linku, z poškozeného odstranit oblečení zasažené žíravinou a následně opláchnout poraněné místo. Útok žíravinou může pro oběť znamenat dlouhodobou hospitalizaci a psychologické terapie.

S nárůstem útoků žíravinou v Británii vydala Národní zdravotní služba (NHS) příručku nazvanou „Ohlaste, odstraňte, opláchněte“ (Report, Remove, Rinse), uvedl zpravodajský server Independent.co.uk.

Doporučuje v ní obětem a svědkům podobného útoku okamžitě zavolat na tísňovou linku, následně opatrně odstranit kontaminované oblečení a opláchnout místo postižené žíravinou.



Nová doporučení vydala NHS poté, co zdravotníci zaznamenali zvýšený počet lidí, kteří potřebovali odbornou pomoc s poleptáním žíravinou. Podle NHS potřebovalo v roce 2014 pomoc odborníků na popáleniny a poleptání 16 lidí, v roce 2015 už 25 a minulý rok 32. Počet lidí potřebujících pomoc na jednotkách specializovaných na poleptání, kde se věnují pouze nejzávažnější zranění, bude podle NHS pravděpodobně stoupat.

Oběti, jejichž zranění nejsou tak závažná, jsou ošetřeny ambulantně. Od listopadu minulého roku do letošního dubna policie v Anglii a Walesu zaznamenala více než 400 útoků kyselinou.

„Ačkoliv tento typ útoků není příliš častý, NHS se stará o lidi, jež se stali obětí těchto zbabělých útoků,“ uvedl ředitel traumatologického oddělení NHS Chris Moran. „Jedna chvíle bezmyšlenkovitého násilí může vyústit ve vážnou fyzickou bolest a psychické trauma. Následkem útoku mohou být měsíce, nebo i roky, finančně náročné a specializované péče NHS.“

A white mad man threw an acid on the face of British-Pakistani women named by Resham khan who was celebrating her 21 birthday. @metpoliceuk pic.twitter.com/jbZe8wVEwA