Skandál v Bílém domě. Trump prozradil Rusům přísně tajné informace. ‚Takové nesdílíme ani se spojenci‘

Podle několika vysoce postavených zdrojů Washington Post (WP) ohrožuje únik informací boj spojenců s Islámským státem. Podle zdroje z tajných služeb prozradil Trump ty nejtajnější informace, které jsou i v USA určeny jen velmi úzkému okruhu lidí a nebyly poskytnuty ani dalším spojencům. „Odhalil Rusům víc informací, než my sdílíme s našimi vlastními spojenci,“ řekl pod podmínkou anonymity zdroj.



Jeopardizing our securityhttps://t.co/OkAlrpeJi8 — Andrew Schapiro (@AndySchapiro) 15. května 2017

Informace byly získány partnerskou zemí a poskytnuty USA. Partnerská země nedala Američanům svolení ke sdílení informací s Ruskem. Po schůzce Trumpa s Lavrovem a Kisljakem se někteří lidé z Bílého domu pokusili minimalizovat škody tím, že okamžitě informovali o „úniku“ zpravodajské agentury CIA a NSA.



Trumpovo odhalení ohrožuje podle expertů ohrožuje kriticky důležité zdroje v boji s IS. Trumpovi zástupci odmítají, že by k prozrazení došlo. „V žádné chvíli nebyly diskutovány způsoby zpravodajské práce ani zdroje. A prezident neodhalil ani žádné vojenské operace, které by nebyly známy veřejně,“ řekl na pár desítek sekund krátké „tiskové konferenci“ poradce pro národní bezpečnost H.R. McMaster, aniž by odpověděl na jakoukoliv otázku.



McMaster statement fundamentally insufficient. WaPo reported POTUS revealed Intel from secret source, not that POTUS revealed the source — Jim Sciutto (@jimsciutto) 15. května 2017

Podobné prohlášení vydal i ministr zahraničí Rex Tillerson. Zástupkyně Trumpova hlavního bezpečnostního poradce Dina Powellová také popřela, že by prezident prozradil jakoukoli tajnou informaci. Zprávu WP však potvrdily i zdroje serveru Buzzfeed.

Zpráva o vyzrazení tajných informací Rusům přichází v době, kdy Federální úřad pro vyšetřování (FBI) zkoumá vazby Trumpova týmu na Rusko. Trump minulý týden navíc vyhodil ředitele FBI Michaela Comeye a za načasování tohoto kroku si vysloužil kritiku.



„Je to šokující,“ řekl bývalý americký představitel, který má blízko k současné vedení. „Trump se jeví jako velmi lehkomyslný a neuznává závažnost věcí, o kterých mluví. Zejména pokud jde o zpravodajské informace a národní bezpečnost. A navíc má ty problémy s vazbami na Rusko.“