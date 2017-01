Může se tu šířit náboženský fašismus, chce Okamura úpravu zákona. Vládou asi neprojde

„Soud u příkladu islámské ideologie, salafismu, poukázal na mezeru v zákoně. Tady se může šířit náboženský fašismus a nic se neděje,“ vysvětlil serveru Lidovky.cz svou motivaci Okamura. Naráží tím na soud s expředsedou pražské muslimské obce Vladimírem Sáňkou, který podle obžaloby šířil výtisky knihy Základy tauhídu. Ta představuje radikální výklad islámu, tzv. salafismus, podporující nenávist ke všemu neislámskému nebo drakonické tresty jako bičování. Sáňka přitom vyvázl bez trestu.

Bývalého šéfa pražské muslimské obce soud zprostil obžaloby díky tomu, že nelze trestat nenávistné ideologie. „Senát dospěl k závěru, že salafismus představuje ideologii, nikoli konkrétní hnutí. Trestní zákon nestíhá nikoho za propagaci ideologie, ale za propagaci konkrétního hnutí. To je v podstatě jediný důvod, na základě kterého soud dospěl ke zprošťujícímu rozsudku,“ vysvětlil loni v září soudce Vladimír Hermann.

Právě tuto údajnou díru v trestním zákoně chce Okamura spolu s dalšími poslanci Radimem Fialou a Jaroslavem Holíkem zacelit. Navrhuje proto do patřičného paragrafu věnujícího se propagaci hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka přidat spojení „nebo ideologii“. „Jestli tu tyhle věci někdo šíří a není to trestně postiženo, tak je to za jakoukoliv hranou. Proto jsem připravil tuhle jednoduchou novelku,“ poznamenal Okamura (přesné znění návrhu zde).

Stávající zákon je dostačující, míní vláda i ústavní právník

Jeho novela se nadcházející pondělí dostane vládě na stůl, tam ale nejspíš narazí. Návrh připomínkovaly resorty vnitra, spravedlnosti a kultury, ani jeden s ní nesouhlasí. Úpravě vyčítají údajnou nepřipravenost, nekomplexnost a hlavně nepotřebnost. „Když se sahá do takové normy, jako je trestní zákoník, tak to mělo jít standardní cestou, tedy vládním návrhem zákona, jenž analyzuje důvody, proč by se měla právní úprava takto měnit,“ sdělila serveru Lidovky.cz náměstkyně ministra kultury pro legislativu Petra Smolíková.

„Je nevhodné, aby novela trestního zákoníku byla přijímána na základě jediného případu, který navíc ještě nebyl pravomocně ukončen,“ zní pak stanovisko ministerstva pro lidská práva, jež má server Lidovky.cz k dispozici. Kauzou Sáňky se totiž bude zabývat odvolací soud, státní zástupce si podal odvolání. Na šéfa resortu Jana Chvojku přitom vyšlo, aby novelu v kabinetu předložil. „Není potřebná,“ sdělil serveru Lidovky.cz s tím, že zákon je v této záležitosti dostačující.

Podobně argumentuje i ústavní právník Jan Kysela. Ve stejném paragrafu, jejž hodlá Okamura doplnit, je totiž následující pasáž: „nebo hlásá rasovou, etnickou, národnostní, náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let.“ Podle Kysely mají soudy díky tomuto dovětku odpovídající nástroj k tomu, aby mohly šíření nenávistné ideologie trestat.

Kvůli knize policie zasahovala v pražské muslimské obci

„Když si představíme, co by mohla být ideologie, tedy uzavřený soubor myšlenek, jehož komponentem může být vymezování vůči ostatním, tak nám možná nejde o ideologii jako takovou, ale o ten negativní komponent, což je zášť či nenávist,“ sdělil serveru Lidovky.cz Kysela. „Takže skoro se mi zdá, že to v tom paragrafu najdu,“ dodal. Podle ministra Chvojky lze nenávistnou ideologii zahrnout také do paragrafu o hanobení národa, rasy či jiné skupiny osob nebo podněcování k nenávisti vůči skupině osob.

Jinými slovy pokud si s tím soud v jednom konkrétním případu takto neporadil, není vina zákona. Toho se ale Okamura chytá, podle něj je přesně to důvodem, proč se má legislativa změnit. „Pakliže se v tom soudce nemůže najít, tak si myslím, že je správný postup zákonodárce upřesnit to tak, abychom se vešli do původního záměru zákona,“ míní. Pokud jeho novelu vláda zavrhne, i tak dojde na její projednání v Poslanecké sněmovně.

Sám někdejší předseda pražské muslimské obce Vladimír Sáňka považuje inkriminovanou knížku za nezávadnou, důkazy shromážděné proti němu pak označil za vymyšlené. Jeho kauzu ale pravomocně rozhodne Vrchní soud v Praze. Kvůli knize radikálního islámského duchovního Abu Ameenaha Bilala Philipse podnikla policie před necelými třemi lety dva rozsáhle zásahy v pražské muslimské komunitě, tehdejší ÚOOZ zadržel zhruba deset lidí. Jako jediný pak skončil u soudu právě Sáňka.