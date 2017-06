Okomentuje Zeman propad v průzkumu? Meteorologové varují před přívaly vody

Prezident Miloš Zeman pokračuje v návštěvě kraje Vysočina. K polednímu se podívá do jaderné elektrárny Dukovany, kde se setká s vedením i se zaměstnanci, odpoledne pak bude diskutovat s občany v Humpolci. Zemana tak vystaví dotazům veřejnosti poté, co ho v prvním průzkumu předhonil Jiří Drahoš. Co na to Zeman?

Podle meteorologů bude pokračovat změna počasí. Na většině území má trvale pršet. Déšť by měl pokračovat až do čtvrtečního odpoledne. Poté budou srážky od jihozápadu slábnout. Meteorologové uvedli, že nejvíce srážek spadne ve čtvrtek zřejmě v Ústeckém a Libereckém kraji, a to až 60 milimetrů. V souvislosti s tím nelze vyloučit, že hladiny zejména menších toků tam ve středu večer a ve čtvrtek, případně v noci na pátek překročí první stupeň povodňové aktivity.

Premiér Bohuslav Sobotka pokračuje v návštěvě Japonska, navštíví město Kjóto. V Japonsku chce český premiér diskutovat o spolupráci ve vědě a výzkumu, investicích nebo turistice.



Německá kancléřka Angela Merkelová pronese v Berlíně projev o evropské politice a nadcházejícím summitu G20. Pak se setká s reprezentanty evropských členů G20. Jednání se zúčastní šéfové Evropské komise a Evropské rady, prezident Francie a premiéři Británie, Španělska, Itálie, Nizozemska a Norska.

Bude jednat bankovní rada České národní banky. Rozhodne o nastavení měnové politiky.