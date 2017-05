OLAF čeká, že šetření kolem Čapího hnízda uzavře do konce roku

O podrobnostech vyšetřování, které úřad vede, Kessler hovořit nechtěl. Dobře informovaný zdroj z OLAF následně věc označil za „komplexní a citlivý“ případ.



Kauzou Čapí hnízdo se zabývá také česká policie. Farma patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Agrofertu někdejšího vicepremiéra a ministra financí Andreje Babiše. Poté změnila formu vlastnictví, a nebylo tak možné dohledat její majitele. Díky změně dosáhla na evropskou dotaci, kterou by jako firma z koncernu Agrofert podle všeho dostat nemohla.

Po několika letech, kdy dodržovala dotační podmínku, se společnost vrátila mezi firmy Agrofertu. Babiš loni v březnu na mimořádné schůzi Sněmovny ke kauze Čapí hnízdo svolané z popudu opozice řekl, že v době získání dotace vlastnili farmu jeho dvě dospělé děti a bratr jeho partnerky.