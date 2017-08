Olga má velkou smůlu na chlapy. Renč zfilmoval Zoufalé ženy Haliny Pawlowské

V úterý 22. srpna padla poslední klapka snímku Zoufalé ženy dělají zoufalé věci. Scénář vychází ze dvou knih Haliny Pawlowské. Ve filmu Filipa Renče se představí řada známých českých i slovenských herců. Film bude mít premiéru 18. ledna 2018

„To tedy byl porod!“ vzdychnete si, když se vám něco nepodaří lehce, ale stojí vás to hodně úsilí. „To tedy byl porod!“ je přesná definice nejen vstupu naší hrdinky Olgy (Klára Issová) na svět (vzácnou polohou čelní), ale tato věta vystihuje i její touhu najít pravou lásku. Není to vůbec jednoduché, možná proto, že ani Olga není jednoduchá. Má se svým milostným životem velké plány a má přebujelou fantazii. Městečko, kde se narodila, jí ale pro realizace milostných záměrů nestačí. A tak se přemístí do velkoměsta. Nejprve prodává v prodejně s dámským prádlem, kde obslouží přes tři tisíce žen, než se stane zázrak a přijde ON! Ten první a pravý! To si alespoň Olga myslí do okamžiku, než ho přistihne při nevěře.

Olga studuje psychologii, a tak má svou situaci teoreticky zvládnutou. Praxe je ovšem jiná. Zvlášť, když se potká s vyhlášeným děvkařem a ten ji odveze do karpatských hor. Anebo když se málem utopí v kanoi před očima toho mladíčka... Anebo když zjistí, že ten kluk, který jí poprvé viděl nahou, není zas takový kretén... Anebo když pochopí, že její syn už není dítě... Anebo... Těch „anebo“ je na cestě, kde Olga hledá báječný vztah, hodně. Určitě ale platí, že film Zoufalé ženy dělají zoufalé věci je komedie, ze které vyplývá, že co se týče lásky, tak... i když je vám hrozně, i když jste k smíchu, tak to prostě nesmíte vzdát! (oficiální text distributora BIOSCOP)



Scénář vychází ze dvou knih Haliny Pawlowské. Hrdinka Olga z knížky Zoufalé ženy dělají zoufalé věci vypraví svůj nový příběh v knížce Zase zoufalé ženy dělají zoufalé věci, která Pawlowské vyjde na podzim letošního roku.

„Pro mě to byla jízda. Moc jsem se na natáčení těšila, ale zároveň jsem měla i tak trochu trému, protože tenhle scénář a role Olinky pro mě byla výzva. Krásné ale je, že ta role je tak proměnlivá, protože mapuje celý Olinčin život. Scénář ukazuje její životní karamboly s nadhledem a jemným humorem. I když jsem se na roli připravovala a domýšlela si ji, stejně jsem nevěděla, jaké to bude, až padne první klapka. Když se pak ale natáčení rozjelo, uklidnila jsem se. Věděla jsem, že důležité je si to taky užít, což jsme si s Filipem Renčem řekli hned při první schůzce. A to se podařilo,“ svěřila se Klára Issová.

Po boku Kláry diváci uvidí i další české a slovenské herce jako například Lenku Vlasákovou, Jiřího Dvořáka, Zdenu Procházkovou, Pavla Kříže, Martina Krause, Petra Vacka, Matouše Rumla, Anetu Krejčíkovou, Václava Vašáka, Alici Bendovou, Roberta Nebřenského a mnoho dalších.