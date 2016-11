Žena, které dal Zeman milost, nebyla trestána poprvé. Páchala majetkové činy

Hrad zdůvodnil udělení milosti tím, že žena trpí dlouhodobou psychickou nemocí, kvůli níž jí byl už několikrát přerušen trest. Uvedl, že ve vězení byla poprvé. Z přípisu ministerstva spravedlnosti ale vyplývá, že žena už dříve dostala pětiletý nepodmíněný trest odnětí svobody. V roce 2009 jí pak soudy uložily souhrnný trest za podvod v délce 6,5 roku.

„S ohledem na závažnost trestné činnosti by bylo možné uvažovat například o podmíněném uložení milosti,“ napsal v dopise pro prezidenta ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO). Z dokumentu dále vyplývá, že odesláním podnětu ke zvážení udělení milosti reagovalo ministerstvo na žádost Hradu, která souvisela s výzvou papeže Františka ke zmírnění či odpuštění trestů pro odsouzené.

Žena, která má titul doktorky práv, nastoupila do vězení v červenci 2014, trest jí tak měl skončit v roce 2020. Podle rozsudku v letech 2000 až 2003 vylákala společně s tehdejším manželem podvodným jednáním 267 000 korun, přičemž se pokusili nelegálně získat dalších 14,5 milionu korun.

Omilostněná podvodnice pobírala od roku 2003 invalidní důchod, nyní pobírá starobní. Ve věznici Světlá nad Sázavou byla umístěna ve specializovaném oddělení pro trvale nezařaditelné osoby. V minulosti prodělala vážnou dopravní nehodu s trvalými následky.

S druhou žádostí o milost se na Zemana obrátil papež

Druhou omilostněnou ženou je matka malého dítěte, která způsobila zpronevěrou škodu více než osm milionů korun. Miloš Zeman ji omilostnil v souvislosti s žádostí papeže o odpuštění trestů. Ve vězení měla být celkem pět let, odpykala si přes dva roky. Ministerstvo spravedlnosti její žádost o milost v minulosti zamítlo, protože žena nesplňovala Zemanovu podmínku vážné nemoci.

Žena si podle pravomocného rozsudku ponechávala v letech 2004 až 2008 pro svou potřebu různé finanční částky jako úhradu faktur v hotovosti za odebrané zboží. V minulosti nebyla soudně trestána. Díky vzornému chování mohla věznici už několikrát na čas opustit.

Hrad při informování o udělení milosti upozornil na to, že žena se ve vězení stará o své dítě, které by po dosažení tří let věku muselo od matky pryč. Výjimku z jinak striktního požadavku na nevyléčitelnou či život ohrožující chorobu zdůvodnil tím, že se na prezidenta nedávno obrátil osobním dopisem papež František u příležitosti konce Světového roku milosrdenství.

Zeman dosud udělil pět milostí

Ministerstvo s žádostí údajně oslovil šéf hradního protokolu Jindřich Forejt, kterého prezident Zeman v minulosti prosazoval na místo velvyslance ve Vatikánu.

Zeman dosud udělil pět milostí. První tři omilostnění byli ve vážném zdravotním stavu, další žena trpí podle Hradu psychickou nemocí. Ministerstvo spravedlnosti ročně obdrží zhruba 600 žádostí odsouzených nebo jejich blízkých o milost. Drtivou většinu musí po přezkoumání zamítnout, protože nesplňují přísná kritéria, která Zeman nastavil.