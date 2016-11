Ondráček k trestnímu činu hanobení prezidenta: Když to nejde po dobrém, musí být mantinely

Lidovky.cz: Proč společně s dalšími poslanci prosazujete zavedení trestní odpovědnosti za hanobení hlavy státu?

Sledujeme, jak společnost celkově hrubne. Bez vulgarit a urážek jako kdybychom se nedokázali vyjadřovat. Myslím si, že to není cesta. A když to nejde po dobrém a lidé nechtějí pochopit, že se dá komunikovat, aniž bychom se vzájemně uráželi, tak musí být nastavené mantinely. Třeba u soudců už něco takového existuje.

Lidovky.cz: Jak to myslíte?

Existuje trestný čin pohrdání soudem. Pokud se u soudu chováte tak, jak byste neměl, tak na vás sankce dopadne. Když to může fungovat u soudů a lidé ví, že pohrdání soudem není správné, tak to může fungovat i v případě prezidenta. Vláda navíc předkládá úpravu zákona o přestupcích, kde se chrání úředníci a lidé pracující pro stát. Proto by se měl zvláštně chránit i nejvyšší ústavní činitel, kterým je prezident.

Lidovky.cz: Máte pocit, že současná hlava státu čelí urážkám častěji než v minulosti?

Pokud to vztáhnu na současného prezidenta Miloše Zemana, s nímž v mnoha ohledech sice bytostně nesouhlasím, ale pořád je to pro mě prezident České republiky, tak se k němu podle toho musím chovat. Startovacím impulsem k návrhu byly rozhovory s lidmi ze zahraničí, kteří o Česku něco vědí. Zpravidla mi řeknou, že sice ví, že jsme národ švejků a kašpárků, kteří si ze všeho dělají srandu, ale že už se z nás stávají křupani. Když se podívám na západní demokracie, tak třeba ochrany amerického prezidenta či krále či královny prostě existují. Lidi vnímají, že přestože mají demokracii, tak jsou v tomto ohledu omezeni.

Lidovky.cz: Není roční trest za hanobení hlavy státu, tedy pokud někde něco prohlásíte na adresu prezidenta, přeci jen příliš přísný?

A co byste chtěl? Deset ran na záda? V trestním právu je to nejnižší možná trestní sazba. Smyslem není někoho trestat, ale formou generální prevence odradit lidi, aby to nedělali.

Lidovky.cz: Vždyť ale právě prezident Miloš Zeman proslul vulgárními slovy pronesenými v přímém přenosu Českého rozhlasu. Nebylo by naopak vhodné zavést větší odpovědnost prezidenta?

Zákony se nemají psát kvůli konkrétnímu člověku jako například kvůli Miloši Zemanovi a ministru (Andreji) Babišovi. Pokud jsou lidé nespokojeni s prezidentem Zemanem, mají svaté právo mu za rok ve volbách říci, že jejich hlas nedostane, protože chtějí někoho, kdo se bude vyjadřovat kultivovaně.

Lidovky.cz: Zpřísnění odpovědnosti prezidenta byste ale přeci mohli iniciatiovat?

To byste musel změnit Ústavu. Prezident je vyjmut z trestněprávní i hmotněprávní odpovědnosti. To znamená, že je nestíhatelný ani mu nemůže být sděleno obvinění z trestného činu. To by se muselo nejprvě zrušit, což by byl opravdu hluboký zásah do ústavního pořádku. Dostal byste se někam, kde Česká republika ještě nikdy nebyla. Všechny Ústavy od 1. republiky tuto výsadu obsahovaly. Není to ale přeci o tom, že když teď máme hrubiána na Hradě, že kvůli němu budeme vymýšlet zákon. Po něm může totiž přijít prezident s kultivovaným projevem.