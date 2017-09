Jak zaujmou voliče? Přinášíme on-line rozhovory s lídry stran. Ptejte se Bělobrádka

PRAHA Předvolební kampaně sílí, do podzimních parlamentních voleb zbývá něco málo přes měsíc. Podle posledního průzkumu agentury Median by do sněmovních křesel usedli zástupci sedmi politických subjektů. Server Lidovky.cz přináší speciál, během něhož čtenářům nabídne on-line rozhovory s jejich lídry. Jako první bude v pátek odpovídat předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek.

Jakým způsobem chtějí na svou stranu přetáhnout nerozhodné voliče? Na jaká témata by se po případných úspěšných volbách zaměřili a co by prosazovali předně? S kým by utvořili koalici a koho by naopak ve vládě neakceptovali? Lídři sedmi politických stran a hnutí budou mít možnost na tyto otázky v hodinovém chatu přímo se čtenáři serveru Lidovky.cz odpovědět. Všichni dostanou stejný prostor.

Klíčovým faktorem při výběru stran, které server Lidovky.cz s žádostí o on-line rozhovor oslovil, byl volební průzkum agentury Median z konce srpna. Z něho vyplývá, že více než pět procent hlasů potřebných k proniknutí do Poslanecké sněmovny by získala sedmička politických subjektů.



Volby podle Medianu (srpen 2017): Sněmovna: ANO 26,5%; ČSSD 14,5%; KSČM 13%; ODS 10%; TOP 09 9%; KDU-ČSL 6,5%; SPD 6%

Mimo sněmovnu: Piráti a STAN shodně 3,5%; Zelení 2%, Realisté, Svobodní a DSSS zhruba 1,5%

Nejlépe by dopadlo hnutí ANO, jež by vyhrálo se ziskem 26,5 procenta hlasů. Druzí sociální demokraté by přesvědčili 14,5 procenta voličů a třetí komunisty by volilo 13 procent hlasujících. Následovala by ODS, TOP 09 a KDU-ČSL. Přes pět procent by obdrželo rovněž hnutí Svoboda a přímá demokracie.

Právě předseda SPD Tomio Okamura dosud jako jediný účast na on-line chatu odmítl. „Opakovaně jsme se pokoušeli s LN spolupracovat, ale výsledkem jsou opět manipulace a urážky, že je pan Okamura populista apod., tudíž taková spolupráce pro nás nemůže být akceptovatelná,“ vzkázala serveru Lidovky.cz Marcela Zýchová, asistentka šéfa hnutí.

Předseda SPD Tomio Okamura na demonstraci na Václavském náměstí.

Jako první tak bude tento pátek od 16 hodin odpovídat na dotazy čtenářů předseda lidovců Pavel Bělobrádek (klást otázky je možné ZDE). Následovat bude posléze každý týden jeden lídr, vzestupně od stran s nejnižším počtem předpovídaných hlasů k nejvyšším. Sněmovní volby se konají 20. a 21. října.