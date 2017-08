Opavští profíci z firmy FAU měli dohlížet na naftovou misi v Kraillingu

PRAHA Když před rokem začaly bavorský Krailling opouštět první vagony se zadržovanou českou naftou, firma FAU dostala na starost odborný dohled složité operace. Ukázalo se však, že společník firmy FAU stojí zároveň na straně společnosti, které německý sklad patřil – a to po boku lidí blízkých někdejšímu „nepříteli státu“ Tomáši Pitrovi.

Po Čapím hnízdu se kolem exministra financí a předsedy hnutí ANO roztočil další příběh. Ještě když byl ve funkci ministra financí, pod něho spadající Finanční správa zakročila proti opavské firmě FAU obchodující s pohonnými hmotami. FAU v areálu přerovské společnosti Precheza z holdingu Agrofert vlastní sklad pohonných hmot. Na firmu si vyšlápl berní úřad, který jí doměřil doplatek daní. Podle ostravského krajského soudu však firmu potrestal zbytečně dvakrát. Byl na ni vydán zajišťovací příkaz. Firmě byl obstaven majetek a v důsledku toho skončila loni na podzim v insolvenci.



Podle rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě z letošního června byl postup Finanční správy nezákonný. Dění kolem firmy FAU pak o víkendu okořenil zveřejněný odposlech skupiny Šuman, na němž Babiš říká, že „naši klekli na FAU Přerov“. Lídr vládní ČSSD Lubomír Zaorálek včera požádal, aby policie prověřila, zda Babiš nezneužil daňovou správu k likvidaci konkurence.

LN mají k dispozici veřejně dostupný rozsudek ostravského soudu, z nějž vyplývá, že příběh kolem opavského obchodníka s pohonnými hmotami je košatější.

Soud totiž neřekl, že firma nebyla součástí daňového podvodu. Pouze konstatoval, že berní úřad si měl vybrat, jakým způsobem požaduje, aby daná firma vůči státu splnila svou daňovou povinnost.

Stačí jeden trest

Krajský soud je přesvědčen, že stát už si daně zajistil, když je chtěl po firmě FAU coby ručiteli za zkrachovalého obchodního partnera, společnost Verami. Na to už je platný exekuční titul, a tak je zajišťovací příkaz nezákonný a nadbytečný, protože sahá na stejnou daň podruhé. Finanční správa si svým postupem, kdy po firmě FAU požadovala obé, podle soudu protiřečila.



„Na jedné straně orgány české daňové správy vyzývají žalobce k zaplacení daňové povinnosti jeho obchodního partnera, čímž vůči firmě FAU deklarují, že konkrétní uzavřený obchod byl v pořádku – je daňově uznatelný. Na straně druhé tvrdí, že žalobce byl účastníkem daňového podvodu, z čehož dovozují, že tentýž konkrétní obchod ‚daňově uznatelným‘ není,“ konstatoval soudce Jiří Gottwald z ostravského krajského soudu. Zdůraznil, že i kdyby se firma podílela na daňovém podvodu, není možné ji trestat vícekrát.



Šéf Generálního finančního ředitelství Martin Janeček má za to, že dokáže uspokojivě vysvětlit, že jeho podřízení postupovali správně a měli důvod podezírat FAU, že se na podvodu podílela. Říct to ale smí jen tehdy, až ho zbaví mlčenlivosti v tomto konkrétním případě daný daňový subjekt. Jinak musí mlčet. Právní zástupce firmy FAU Alfréd Šrámek LN sdělil, že k takovému kroku ho musí případně zmocnit insolvenční správce, a dodal, že o tom bude dnes s klientem jednat.

Naftový zachránce a Pitr

Firma FAU upoutala pozornost už během „naftové krize“ kolem firmy Viktoriagruppe. Ta pro Správu státních hmotných rezerv (SSHR) od roku 2004 zajišťovala skladování a obměnu části nafty, kterou musí mít Česko k dispozici pro krizové situace. Část zásob v hodnotě 1,2 miliardy korun ležela i v německém skladu ve městě Krailling. Na konci roku 2014 se Viktoriagruppe dostala do finančních potíží a spadla do insolvence. V únoru 2016 insolvenční správce povolil převoz zadržované nafty do České republiky. Odborným garantem transportu pohonných zásob se stala právě opavská firma FAU.



Převoz nafty se podařilo vyjednat až ve chvíli, kdy bavorský sklad získal nový majitel – německá společnost Krailling Oils Development. Jejím zakladatelem byl společník a jednatel FAU Vojtěch Csabi. Ocitl se tak na palubě podniku, který právně zastupuje advokátka Kateřina Radostová. Jde o partnerku podnikatele Tomáše Pitra, společně navštěvují různé společenské akce. Advokátka před časem uvedla, že majoritním vlastníkem je německá firma Projektentwicklung – ovládaná zčásti německým a zčásti českým kapitálem. K Pitrově podílu se odmítla vyjádřit.