Za Opencard se zavřela voda. Na scéně se objevil i ‚slavný‘ exžalobce Rampula

PRAHA Býval symbolem podivných příběhů v české justici, které se záhadně dlouho nedařilo vyšlápnout si na příslušníky politické a podnikatelské elity. Po téměř ročním tlaku a kárné žalobě musel Vlastimil Rampula z postu šéfa pražského vrchního zastupitelství odejít. Informace, které ve funkci získal, však může používat i dnes.

Od chvíle, kdy byl nucen svléci talár žalobce, uplynulo pět let. Počínaje rokem 2012 se Vlastimil Rampula živí jako advokát a o jeho právní rady je zájem. Jako obhájce vystupoval v nejznámějších procesech poslední doby. Naposledy zastupoval lobbistu Marka Dalíka odsouzeného za pokus o podvod k pěti letům.



U řady kauz, v nichž se Rampula angažuje, měli žalobci na stole trestní spisy už v době jeho působení. Potvrzuje to jeho nástupkyně ve funkci Lenka Bradáčová.„V době funkčního období vrchního státního zástupce JUDr. Rampuly probíhaly některé úkony trestního řízení v trestní věci odsouzeného Marka Dalíka, Dopravního podniku hlavního města Prahy a dohled byl vykonáván rovněž v trestní věci poškozené Nemocnice Na Homolce a v původní trestní věci společnosti Opencard,“ napsala Bradáčová LN. Přitom právě v těchto kauzách se objevuje Rampula coby obhájce.

Žalobu na Béma nepodávat

Loni se Rampula stal partnerem v advokátní kanceláři bývalého československého premiéra Mariána Čalfy. A právě právních služeb kanceláře Čalfa, Bartošík a partneři využil i pražský magistrát. Letos v lednu rada hlavního města zvažovala, zda podat žalobu o náhradu škody na Pavla Béma (ODS) a Petra Hulinského (ČSSD). Tedy na primátora a jeho náměstka z doby, kdy se schvaloval projekt Opencard.

Advokáti to Praze nedoporučili. Na základě jejich stanoviska se pak radní v červnu usnesli, že by podání žaloby odporovalo principu péče řádného hospodáře. Jinými slovy: vymáhání náhrady za miliardový projekt by znamenalo vyhození peněz.

Magistrát vybral Rampulovu kancelář bez tendru. Za zakázku zaplatil 2,4 milionu korun, vyplývá z webu Registrsmluv.cz. Pod stanoviskem není podepsán samotný Rampula, nýbrž jiní dva advokáti. Redakce se marně pokoušela získat vyjádření kanceláře i samotného Rampuly, zda se na stanovisku podílel.

Angažmá kanceláře Čalfa, Bartošík a partneři pro pražský magistrát právě v kauze Opencard je pozoruhodné i z dalších důvodů. V době, kdy Rampula šéfoval vrchním pražským žalobcům, kontroloval postup městské státní zástupkyně Dagmar Máchové. Ta dozorovala vyšetřování možné trestní odpovědnosti politického vedení včetně Béma a Hulinského. Nakonec se rozhodla stíhat dva magistrátní úředníky. Rampula tehdy v jejím postupu problém neshledal.

Jenže sněmovní vyšetřovací komise k případu Opencard před třemi lety žalobkyni vystavila jiné vysvědčení. „Komise dospěla k celé řadě závažných zjištění týkajících se průběhu, řízení a financování projektu Opencard a rozhodování o něm, a to jak na úrovni magistrátu, tak na úrovni samosprávy, které zřejmě nebyly vyšetřováním ani dozorující státní zástupkyní reflektovány a odpovědně zváženy,“ uvedli poslanci v závěrečné zprávě.

Kvůli flagrantním chybám podali na dozorovou státní zástupkyni Dagmar Máchovou trestní oznámení. Nelíbilo se jim, že „rozsekala“ původní trestní oznámení ke kauze Opencard, které mířilo na politické vedení města, na několik menších případů.

„Chybějí důkazy ze spisu“

Kvůli nevhodným profesním postupům tlačil na odvolání Rampuly někdejší ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil (dříve ODS, nyní europoslanec za TOP 09 a STAN). Na Rampulu podal kárnou žalobu. „Na konkrétních kauzách jsme dokazovali jeho nečinnost anebo nestandardní postupy. Třeba v jedné hospodářské kauze dal státní zástupkyni ústní pokyn, aby se neodvolávala. ̈

Jeho jednání bylo v rozporu s tím, jak se má chovat státní zástupce,“ vzpomíná dnes Pospíšil. Podivil se i nad tím, že si Praha objednala stanovisko právě v kanceláři, kde je partnerem. „Osobně bych si u něj jako soukromá osoba ani jako politik nic neobjednal. To bych musel být schizofrenní, když jsem v něj neměl důvěru jako ve vrchního státního zástupce,“ dodal.

Se stanoviskem Rampulovy kanceláře nesouhlasí pražský zastupitel Jakub Michálek (Piráti). „Na jednání výboru pro legislativu jsem upozorňoval, že advokátní kancelář se vůbec nepodívala do trestního spisu. Ve zdrojích jsou uvedeny jen obžaloba a rozsudek městského soudu. Chybějí tam všechny ostatní důkazy ze spisu,“ uvedl Michálek. Podle něj stanovisko advokátů nápadně připomíná způsob, jakým se s kauzou vypořádala policie – obvinila jen úředníky.

LN žádaly o vyjádření pražský magistrát. Ani po týdnu však redakce odpovědi nezískala. V pondělí mluvčí úřadu napsal: „Ještě čekám na podklady. Zítra bych to snad měl mít komplet.“ Ani v úterý žádné odpovědi neposlal.

P. S.: Minulý týden zamítl žalobu na náhradu škody v kauze Opencard Obvodní soud pro Prahu 4. Magistrát žádal po odsouzeném exúředníkovi Jiřím Chytilovi tři miliony korun. Podle soudu je však nárok města promlčený.