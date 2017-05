Operace Anthropoid: Jen si vezmu kabát, řekl Frolík gestapákům. Pak začal střílet

Oldřich Frolík se narodil 11. dubna 1909. Pracoval jako kovodělník v Janečkově továrně na pražské Pankráci a bydlel se svojí ženou Barborou v Michli v Kvestorské ulici. Po okupaci se zapojil do odboje a v roce 1942 se stal jedním z nejbližších podporovatelů výsadku Anthropoid.

Již v roce 1941 společně se svými přáteli Jaroslavem Pechmanem, Janem Zelenkou-Hajským a kapitánem Karlem Pavlíkem patřil do radikální frakce s názvem Říjen v rámci sokolské odbojové organizace. Členové této frakce se chtěli soustředit zejména na diverzní činnost.

Vzhledem ke svému povolání dělníka v pražské zbrojovce dostal v rámci spolupráce se skupinou Anthropoid na starost servis munice, zbraní i výbušnin. Frolík je zároveň pro parašutisty ukrýval. Manželé Frolíkovi toto riziko podstoupili, ačkoliv v té době měli dvě malé dcery Květu a Jitku.

Na Frolíkovu stopu přišlo gestapo až čtyři měsíce po samotném atentátu na říšského protektora Heydricha. Během 15. září 1942 dorazili tři důstojníci do jeho bytu na prohlídku.

„Jakmile jsme byli v kuchyni, narazili jsme na Frolíka, který nám šel vstříc. My jsme nevěděli, že to je Frolík. To jsme zjistili teprve později. Hoenig jako tlumočník vyjednával s Frolíkem. Gruber stál těsně u nich,“ popsal situaci Alfred Keller, jeden z příslušníků gestapa.

Celá situace se podle Kellera odehrála velmi rychle, trvala maximálně 30 vteřin. Frolík řekl gestapákům, že půjde bez odporu, jen dodal, že si vezme kabát. Místo kabátu však vzal do ruky svoji zbraň.

Dva příslušníky gestapa, se mu podařilo smrtelně zranit. „Gruber utrpěl pod krkem střelné poranění hrudníku a pravděpodobně vykrvácel v důsledku proražení aorty. Současně byl 4 výstřely těžce zraněn oberscharführer SS, kriminalista Ernst Hoenig. 3 výstřely mu roztříštily čelist a čtvrtý způsobil průstřel stehna s eventuálním poraněním pánevní kosti,“ stojí ve zprávě o zatýkání.



Keller byl lehce zasažen v podbřišku, ale stačil se schovat. Pokus o Frolíkovo zatčení přitahuje dodnes pozornost historiků. Nejen, že se Frolíkovi a jeho ženě podařilo utéct před gestapem, ale dokonce podle historika Jiřího Padevěta nejspíše použili k úniku ze svého bytu automobil samotného gestapa.



Během následné domovní prohlídky nalezlo gestapo v bytě bombu podobnou té, kterou použili Gabčík s Kubišem při atentátu na říšského protektora Heydricha, ramenní opěrku ze samopalu Stengun Josefa Gabčíka a v důmyslně ukryté skrýši i velký arzenál zbraní a munice.

„Po útěku se ukrýval v krejčovství Františka Silovského v ulici Na bojišti 7, zhruba v místech, kde dnes stojí budova Dopravního podniku Hl. m. Prahy. Na druhém pokusu o zatčení se podílel konfident gestapa Jaroslav Panenka,“ napsal Padevět.

Panenka byl protektorátním policistou a spolupracoval s gestapem. Za jeho pomoci se podařilo Frolíkovi vlákat do léčky. Panenka Frolíka vylákal na ulici 23. září 1942 ve chvíli, kdy bylo okolí obklíčeno asi sto muži z řad protektorátních policistů a gestapa. Frolík se i tehdy bránil, ale podruhé se mu již utéct nepodařilo. Byl přemožen až osmi mužů.

Společně s ním byla zatčena i jeho žena Barbora a následně byli odvezeni do věznice na Pankráci. Odtamtud byli po tvrdých výsleších převezeni do Malé pevnosti v Terezíně. V nepřítomnosti je stanný soud odsoudil 8. ledna 1943 k smrti a Frolíkovi byli následně zařazeni do lednového mauthasenského transportu.

V koncentračním táboře Mauthausen byla dne 26. ledna 1943 v 16.15 ve věku 32 let popravena Barbora Frolíková a o půlhodiny později v 16.49 byl popraven i třiatřicetiletý Oldřich Frolík.

Dcery Frolíkových, Květa a Jitka se dožily konce okupace, ačkoliv byly vězněny v internačních táborech v Praze na Jenerálce, ve Svatobořicích a Plané nad Lužnicí. V době smrti rodičů bylo Květě šest let a Jitce jen tři roky.