Opilý naboural do auta, které smetlo rodinu. Chtěl nižší trest, soud to zamítl

„Odvolání obžalovaného bylo usnesením zamítnuto, rozsudek okresního soudu je tedy potvrzen,“ sdělila asistentka předsedy ústeckého krajského soudu Romana Říčanová. Čtyřiadvacetiletý Matěj Šmrha tak neuspěl s odvoláním proti šestiletému trestu, s nímž odešel od teplického okresního soudu.

Proti uznání viny se Šmrha neodvolával, vadila mu „jen“ výše trestu. „Odvolání nebylo důvodné,“ uvedl soudce Edvin Svoboda, který odvolání vyřizoval. „Obžalovanému se trest zdál nepřiměřeně přísný. Ale my jsme řekli, že je adekvátní vzhledem k tomu, co se stalo, takže nebylo důvodu měnit rozhodnutí soudu prvního stupně,“ dodal soudce Svoboda.

Tragédie se odehrála letos 6. července. Tehdy sedl silně opilý Matěj Šmrha za volant půjčené Toyoty Land Cruiser a vyrazil do Hrobčic na Teplicku do další hospody. „Obviněný uvedl, že před jízdou vypil asi 7 až 8 jedenáctistupňových piv a asi dva až tři panáky tvrdého alkoholu,“ uvedl státní zástupce Václav Richter v obžalobě.

Krátce před nehodou šofér ještě zrychloval

Šmrha ale do Hrobčic nedojel, místo toho zamířil do Razic. Tam pak krátce po čtvrt na devět za mostem odbočil směrem na Bílinu. Jenže pravotočivou zatáčku nezvládl, místo toho naboural do domu po levé straně silnice. Auto se ale Šmrhovi podařilo ještě rozjet, jenže následně vyjel doprava mimo vozovku a trefil Ford Mondeo. Ford se odrazil a smetl babičku se dvěma vnuky, kteří stáli před dalším domem u peugeota.

„Ford byl vlivem nárazu odhozen na další zde zaparkované motorové vozidlo, u jehož levých zadních dveří se nacházeli chodci, kteří byli nárazem přimáčknuti mezi vozidly,“ popsal klíčový okamžik nehody žalobce. V tu chvíli se zrovna matka se svými dvěma dětmi loučila s rodiči, u nichž byla na návštěvě.

Byl to právě její ford, který po střetu vlétl do babičky a dvou malých chlapců. Sedmiletému chlapci náraz přivodil těžká zranění hlavy, trupu a vnitřních orgánu, dítě zemřelo ještě při transportu do špitálu. Jeho o dva roky starší bratr si z tragédie odnesl otřes mozku, zlomeniny obličejových kostí a pohmožděné nohy, kvůli čemuž skončil na týden v nemocnici.

Potíže s řízením měl už v minulosti

Sedm týdnů v nemocnici pak strávila babička chlapců, mimo jiné utrpěla zlomeninu pánve. Shodou okolností jednapadesátiletá žena pracuje jako úřednice na Okresním státním zastupitelství v Teplicích, krajský státní zástupce proto kvůli možné podjatosti předal případ žalobcům z Mostu.

Šmrha měl ještě dvě hodiny po nehodě skoro dvě promile alkoholu v krvi, kromě toho s sebou vezl dva kamarády a nebyl připoutaný. Navíc když vjížděl do kritické zatáčky, přidal plyn. „Maximální rychlost vozidla pro bezpečný průjezd daným místem byla za daných podmínek maximálně do 60 kilometrů v hodině, jelo ale rychlostí 75 až 83 kilometrů za hodinu,“ napsal státní zástupce.



Šoféra soud potrestal za usmrcení z nedbalosti, těžké ublížení na zdraví a ohrožení pod vlivem návykové látky. Vedle toho po něm zůstala škoda 390 tisíc korun na autech a domu. Potíže s řízením už měl přitom v minulosti, dvakrát se projednával jeho přestupek a dvakrát už odešel s trestem. Současný trest si zatím odpykává ve věznici v Litoměřicích, ale brzy by měl být přemístěn jinam.