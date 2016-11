Opozice požádala o dvě mimořádné schůze Sněmovny. Kvůli zahraniční politice a EET

Na druhé mimořádné schůzi Sněmovny chtějí kluby ODS a TOP 09 debatovat o možnosti dvouletého odkladu elektronické evidence tržeb a od ministra dopravy Dana Ťoka (ANO) vyslechnout informace o problémech při dostavbě dálnice D8.



Na žádost o svolání schůzí stačily podle předsedy TOP 09 Miroslava Kalouska hlasy poslanců TOP 09, STAN a ODS. Na svolání zasedání má nyní vedení Sněmovny deset dní, přesný termín zatím nebyl určen. Kalousek na společné tiskové konferenci s předsedou ODS Petrem Fialou připustil, že vládní strany mají dost hlasů na zamítnutí programu schůzí, i tak se ale odehraje debata před hlasováním.

Předseda sněmovny Jan Hamáček potvrdil, že žádosti dostal. „Žádostem vyhovím v zákonném termínu,“ uvedl na twitteru.

„Celá veřejnost je zneklidněna nejasnostmi v zahraniční politice, připomeňme si třeba nešťastné, nepřijatelné, nedůstojné prohlášení čtyř nejvyšších ústavních činitelů v souvislosti s návštěvou dalajlamy v ČR. Ale to je jenom špička ledovce. My jsme tu svědky zmatené nejasné zahraniční politiky, která ztratila obsah, cíl, priority a hodnoty. Chceme, aby nám předseda vlády řekl, jak to s tou zahraniční politikou vlastně je,“ uvedl Fiala. Sobotka to podle něj může osvětlit nejen poslancům, ale i svým ministrům, kteří nemají jasno v tom, jak mají postupovat v klíčových otázkách. Narazil tak na diskutované setkání ministra kultury Daniela Hermana (KDU-ČSL) s dalajlamou.

Na druhé schůzi chce TOP 09 představit návrh na dvouleté odložení startu elektronické evidence tržeb, který vláda odmítla. Systém má být spuštěn v první fázi 1. prosince pro hotely a restaurace a měl by se týkat zhruba 40 tisíc podnikatelů. Ve středu začal pilotní provoz systému. Další firmy se budou zapojovat v následujících měsících.

Poslanci TOP 09 v novele navrhují, aby evidence tržeb začala platit od roku 2019, a to pro všechny. Majitelé hotelů a restaurací budou podle Kalouska „uvězněni v režimu, ve kterém nemá ministerstvo financí úplně jasno ve všech technických a procesních detailech“. „Může dojít k nenávratným škodám,“ řekl Kalousek. Časový prostor je podle něj zřejmě jen teoretický, jeho strana ale „je povinna to zkusit“.

V případě dostavby dálnice na Ústí nad Labem chce pravice slyšet, jaké budou skutečné náklady, kdo je zodpovědný za problémy, které budování silnice provázejí, a zda bude provoz na komunikaci bezpečný.