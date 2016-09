„Nejsme schopni to vyloučit, ale nyní tomu nic nenasvědčuje, což je uklidňující,“ řekl Orbán, jehož vláda útočí na migranty a spojuje je s terorismem. „Ať už byly motivy pachatele jakékoliv, byl to ohavný čin. Nařídil jsem ministrovi vnitra jej dopadnout a dostat z něj, co udělal a proč,“ dodal premiér v televizi.



Výbuch zasáhl policejní hlídku: třiadvacetiletá policistka se ocitla v ohrožení života, těžce zraněn byl i její šestadvacetiletý kolega. Dosud není jasné, zda terčem útoku byla právě tato hlídka, anebo policie jako celek.

Policisté zkoumají místo výbuchu.

Náčelník maďarské policie Károly Papp ještě v neděli vyzval veřejnost, aby pomohla při pátrání po podezřelém mladíkovi ve věku 20 až 25 let a vysokém asi 170 centimetrů. Mezitím policie zveřejnila záznam z pouličních kamer i fotografie podezřelého. Za informace vedoucí k dopadení vypsala odměnu ve výši 10 milionů forintů (asi 880 tisíc Kč).