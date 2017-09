Tvůrci Hry o trůny chtějí zmást zloděje. Ze strachu z úniku natočí několik konců seriálu

Sedmou sérii populárního seriálu Hra o trůny z produkce americké HBO trápilo několik vážných úniků děje na internetu, dlouho před vysíláním. Štáb se toho chce vyvarovat a pro dlouho očekávané finále seriálu v osmé epizodě natáčí několik různých konců. Který je ten opravdoví, se diváci dozví až v den vysílání.

„Vím, že pro úplný konec Hry o trůny natočíme několik různých konců, aby nikdo do poslední chvíle nevěděl, jak to celé skončí,“ řekl Casey Blois, prezident společnosti HBO, během diskuzního panelu na universitě Moravian College v americké Pennsylvanii. Ve škole, kterou mimochodem založili přislušníci Moravských bratří, odnože české Jednoty bratrské, vysvětlil, že i při případných únicích není možné poznat, kdy jde o pravou část děje. „Diváci nebudou mít definitivní závěr až do doby, než se epizoda bude opravdu vysílat.“

Ačkoliv jde o přístup originální, Hra o trůny nebude prvním seriálem, který na podobnou hru přistoupí. Producenti seriálu Živí mrtví (The Walking Dead) televize AMC v minulosti nechali natočit několik různých scén vražd, aby do poslední chvíle nebylo jasné, koho vlastně zabil jeden z hlavních antagonistů seriálu Negan.



Pro Hru o trůny je to rozhodně dobrá zpráva. Seriál byl zatím poslední sedmou sérii velmi náchylný na úniky celých epizod i dílčích dějových částí. Fanoušci si ale na finální rozuzlení ságy podle předlogy spisovatele George R. R. Martina musí počkat nejspíš na začátek roku 2019. Datum to ale není definitivní.