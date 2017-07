Oslava hudby v Ostravě a svět bude vzpomínat na frontmana skupiny Linkin Park

PRAHA Ve čtvrtek večer se v Ostravě ukázala americká písničkářka a pianistka Norah Jonesová. Šlo o první koncert této devítinásobné držitelky cen Grammy v České republice, zazpívala publiku na Colours of Ostrava. Před hlavní scénou na autorku pístní jako Don't Know Why či Come Away With Me čekalo na umělkyni publikum čítající podle odhadů více než 20 000 lidí. Dnes bude Ostrava opět tančit.

Jamiroquai či Midnight Oil. Hlavní nápor diváků se nahrne do Ostravy zřejmě dnes. Festival potrvá do soboty. V Dolních Vítkovicích ještě vystoupí například kapela Jamiroquai, Michal Hrůza s Janáčkovou filharmonií Ostrava, Midnight Oil či elektronické duo Moderat. V sobotu v noci akce vyvrcholí koncertem jedné z nejosobitějších kapel nejen na poli taneční hudby. Poprvé v České republice vystoupí Justice.

Celkově si návštěvníci festivalu, který loni britský deník The Guardian zařadil mezi deset nejlepších v Evropě, budou moci vybrat z více než 350 programových položek na 20 venkovních i krytých scénách. Ostrava letos hostí přes 80 zahraničních a 52 domácích kapel a hudebníků, kteří nabídnou hudební zážitky mnoha žánrů, od elektroniky přes world music, rock, pop či jazz až po flamenco. Objeví se zástupci hudebních scén z celého světa - od Austrálie přes Senegal, Alžírsko, Chile, Indii, Izrael až po Španělsko nebo Irsko.



Proč si vzal zpěvák Linkin Park život? Zatímco v Ostravě se slaví, svět hudby zasáhla tragédie. Hlavní zpěvák Linkin Park Chester Bennington se oběsil. Policie našla tělo v jeho rezidenci v Los Angeles. Bennington se dlouho potýkal se závislostí na alkoholu a drogách.Muzikanti po celém světě už začali své pocity a kondolovali jeho rodině a spoluhráčům.



Registr smluv v Senátu. V Praze by měla pokračovat osmá schůze Senátu. Senátoři by mohli projednat mj. poslaneckou novelu o registru smluv, zákaz kožešinových farem, zvýšení daňových odpočtů dárcům krve a rozšíření bezplatné právní pomoci.

Napětí v Izraeli. V Jeruzalémě zůstanou zavřeny mešity, aby se co nejvíce věřících přišlo modlit před vchody na Chrámovou horu, kolem níž panuje už týden nové napětí mezi židy a muslimy.