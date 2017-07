Oslavujeme tanky jako technické perly, říká šéf nejoblíbenější tankové hry

Lidovky.cz: Jak byste čtenářům, kteří o World of Tanks neslyšeli, hru popsal?

WoT je na rozdíl od ostatních akčních stříleček hodně zaměřená na strategii. Nejdůležitější pro výhru není schopnost opravdu rychle hýbat myší, je to ve vaší hlavě, ve schopnosti myslet strategicky. Pokud by většina stříleček byla akční film, tak WoT je spíš napínavý thriller. Nepřítel před branami. Spousta napětí, nejdřív musíte nepřátelský tank najít, přitom se sám nenechat zpozorovat, a pak se dostat do pozice, abyste mohli zaútočit na jeho slabé místo, protože tanky mají na různých místech různě silné pancéřování. Je to hra pro lidi, které baví řešit tuhle hádanku, myslet strategicky.

Lidovky.cz: To je částečně vidět i na vašich hráčích, kteří jsou často starší, než je průměr u PC her

Ano, to s tím souvisí. Pomalejší tempo hry vyhovuje trochu staršímu publiku, kteří možná svého času hráli ty rychlé střílečky, ale teď zjišťují, že už nejsou úplně tak rychlí, jak byli, ale pořád je baví hry a rádi je hrají. A samozřejmě i téma hry, zaměřující se na druhou světovou válku, je jim blízké. Zvláště tady ve východní Evropě a v rusky mluvících zemích, kde je o druhou světovou velký zájem.



Lidovky.cz: Historie ale může být i svazující, děláte hru o existujících tancích, ke kterým si každý může najít specifikace. Jak vyvažujete historickou přesnost a hratelnost?

Musíme být dost opatrní. Hratelnost je nejdůležitější, ale pokud to přeženeme, tak si nás naši hráči podají. Ozvou se, když jsme historicky nepřesní, když ohneme čísla. Další faktor je, že naše hra musí být vyrovnaná, ale hlavní myšlenka skutečných válečných strojů je vytvořit obrovskou nerovnováhu. Němečtí konstruktéři se nezabývali fair play, chtěli, aby jejich tanky byly silnější než protivníkovy. Takže je to výzva, a máme tým, který se věnuje jen vyvažování napříč všemi našimi 450 stávajícími tanky a novými, které průběžně vydáváme.

Lidovky.cz: Jak přicházíte s nápady na nové tanky? Ve WoT je i česká větev, a to přesto, že Československo nebylo zrovna známé svou špičkovou technikou.

Je to kombinace dvou věcí. Zaprvé, s 450 již existujícími tanky chceme, aby každý další nový tank přinesl něco nového, nějaký důvod, proč si z garáže vyzvednout zrovna tenhle. Někdy to je nová herní mechanika, nová schopnost, jako loňská švédská větev. Máme tam stíhače tanků, kterým můžete měnit nastavení podvozku, takže můžete přepínat mezi nehybným, ale smrtícím kanónem, a naopak vysoce mobilním, ale boje neschopným vozidlem. A za druhé je přidáváme s ohledem na místní podmínky. V regionech kde máme silnou a nadšenou komunitu se snažíme jim dát relevantní tanky, ke kterým mají blízký vztah.

Lidovky.cz: WoT byl jednou z prvních úspěšných neplacených (Free to Play) her. Jaký je z vašeho pohledu, kdy jste dříve vedl běžné placené (krabicové) hry, rozdíl v práci mezi těmito typy her?

Je tam spousta velkých rozdílů. U krabicových her vám hráči dají pevně dané množství peněz, které máte jisté. Máte na mysli jedno datum: datum vydání. Takže strávíte dva roky stavěním všeho k tomuto datu, pak hru vypustíte a většinu vašich příjmů dostanete během dne, maximálně týdne.

Postupně se to vyvíjí, v poslední době se i do krabickovek přidávají multiplayerové módy, kdy se musíte starat o dlouhodobou hratelnost, řídit „průtok“ (churn), tedy poměr mezi odcházejícími starými a přicházejícími novými hráči, kdy samozřejmě chcete víc těch příchozích. Ale u Free to Play je to dost jiné. Většina našich hráčů nám nedá ani korunu, jedou úplně zadarmo a jejich hra je vlastně sponzorovaná lidmi, kteří nám platí.

Lidovky.cz: Můžete říct kolik přibližně lidí takto neplatí?

Přesná čísla nedáváme, ale je to velká většina. Ale pak je tam taky velká skupina nadšenců, kteří nám zaplatí něco, ale ne úplně moc. A pak je tu malá skupina „velryb“ (whales), kteří vám platí spoustu peněz. A ti vyrovnají spoustu, spoustu neplatících.

Je to zajímavé vyrovnávání. Protože nás neustále hodnotí, zda je možné zdarma i vyhrát (Free to Play, Free to Win), nebo si vítězství nejde koupit (Free to Play, Pay to Win). Naším cílem od začátku je být Free to Win. Nechceme, abyste mohl vaší kreditkou stisknout tlačítko a automaticky vyhrát zápas. Ale samozřejmě, když platíte, chcete z toho mít nějakou výhodu.

Takže to, na co se zaměřujeme, je prodávání času. Hrou prostupujete určitým tempem. Pokud můžete hře věnovat sedm hodin denně, tak půjdete dost rychle, protože budete v zápasech vydělávat hodně herní měny. Ale pokud máte rodinu, děti, práci, další koníčky, tak máte na hraní jen pár hodin týdně. Takže nabízíme, že tenhle rozdíl můžete zaplatit a postupovat stejným tempem jako ti, co ve hře denně dřou.

Je to těžké vyvažování, na jednu stranu chceme, aby koupené věci stály zato, ale nechceme lidem umožnit si koupit první místo. A když se podíváte na naše žebříčky tak uvidíte, že nahoře nejsou platící lidé, ale opravdu dobří hráči. V naší hře jsou hlavní schopnosti, ne nákupy kreditkou.

Hodně v tom angažujeme i naši komunitu. Nemůžeme vydat nový prémiový tank a pak zjistit, že je příliš silný. Protože co pak s tím? Nemůžeme ho jen tak oslabit, protože někdo za něj už utratil nějaké peníze, ale taky ho nemůžeme takhle nechat, protože by to vytvořilo neférové prostředí. Takže se bavíme s našimi nejvěrnějšími hráči o našich plánech tak, abychom připomínky měli ještě předtím, než obsah vydáme. Tím ho můžeme ještě upravit, nebo alespoň komunitě vysvětlit, proč myslíme, že to bude fungovat. Takže všichni účastníci debaty vychází ze všech dostupných informací a nedochází k překvapením.

Lidovky.cz: Máte hodně rozkročenou hráčskou základnu, na jedné straně začátečníci, kterých je většina, a potom profesionálové, kteří se hraním živí. Jak zvládáte vyvažovat jednu hru pro takhle rozdílné skupiny?

Přistupujeme k nim samostatně, protože potřebují různé věci. Některé funkce jsou globální, mají z nich užitek všichni, ale někdy je to spíš jen pro část hráčů. Třeba když jsme měnili naše uživatelské rozhraní, aby bylo čistější, pochopitelnější a čitelnější, tak z toho naši nejstarší hráči mají určitý užitek, ale jsou zvyklí se vyznat i v tom starém, takže ti na to reagují „Eh, ok, pěkný“.

Ale pro novější hráče je to obrovská výhoda, protože snáz pochopí, jak hra funguje, rychleji pochopí silné stránky toho konkrétního tanku. Třeba loni jsme změnili stránku s technickými detaily, místo stěny detailních čísel – damage, palebná síla, pancéřování, bla bla bla – jsme to přesunuli do širších kategorií: útok, mobilita, obrana, a tak dále. Takže teď se lidi můžou podívat a rychle si říct „Aha, tohle je tank s velkou palebnou silou, malou mobilitou, velkou obranou. S tím vím, jak hrát, na rozdíl od tanku s vysokou pohyblivostí, malým útokem, velkým dohledem a s dobrým maskováním. Takže nové vlastnosti nejsou jen pro nováčky nebo jen pro profesionály, ale snažíme se to vyvažovat a v každé aktualizaci mít něco pro obě strany.

Lidovky.cz: WoT je hra na téma druhé světové války. Sám jsem se spoustu věcí do dějepisu naučil ve hrách jako Caesar, Civlization, nebo i první Call of Duty. Jak pracujete s výukovým potenciálem vy?

Jsou to spojené nádoby, tady (v Rusku a východní Evropě, pozn. redakce) je tolik zájmu o tohle období, že to lidi táhne i k naší hře. Lidi toho tu o válce ví víc než třeba v severní Americe. Máme třeba několik map, které jsou založeny na skutečných bojištích, takže to lidi může popíchnout k dalšímu studiu. Snažíme se mít i nějaké útržky třeba v popiscích tanků, odkud je, co dělá, jak funguje. Ale na co se opravdu zaměřujeme jsou ty samotné tanky. Vyhýbáme se samotným konfliktům, a místo toho zkoumáme a oslavujeme sílu těch mašin jakožto strojírenských úspěchů (orig. Triumphs of engineering, pozn. red.).

Lidovky.cz: Snažíte se politicky neangažovat?

Přesně tak, tam je spousta bolesti. Ale ta technologie je zajímavá a vzrušující, zvlášť pro lidi, co jsou zvídaví a zajímá je strojírenství a věda. Technologický pokrok, který tyhle mašiny představují, je impozantní, a to je to místo, o které se lidi opravdu můžou zajímat. Množství znalostí, které naši hráči – zejména v rusky mluvících zemích a ve východní a střední Evropě – mají o těch nejmenších detailech fungování tanků, je neuvěřitelné. Je to super, my pomáháme s výukou a upřímně, občas i naši hráči poučí i nás.