Osm let unikal zákonu, nyní byl deportován z Thajska do Čech

PRAHA Policie vypátrala muže, který se přes osm let vyhýbal vězení za leasingové podvody. Dvaačtyřicetiletý muž byl v červenci dopaden v Thajsku a ve středu byl deportován zpět do Česka. Na webu policejního prezidia o tom informovala mluvčí Eva Kropáčová.

Zadržený muž byl v roce 2008 odsouzen k devítiletému trestu za to, že se na konci devadesátých let dopouštěl leasingových podvodů, a to jako člen organizované skupiny. „Zadržený podvody spolu s dalšími lidmi zastřešoval, koordinoval a plánoval,“ uvedla Kropáčová. Muž svým jednáním způsobil škodu skoro 40 milionů korun.



Do věznice ale odsouzený nenastoupil, a proto po něm bylo v roce 2009 vyhlášeno celostátní pátrání. „Jelikož se jej nepodařilo na území České republiky vypátrat a všechny důkazy směřovaly za hranice, byl na hledaného vydán Evropský zatýkací rozkaz a Mezinárodní zatýkací rozkaz,“ uvedla Kropáčová.

V roce 2014 policisté zjistili, že hledaný může pobývat v Thajsku. Tamní policie muže zadržela v polovině minulého měsíce a vydala ho do Česka. Do Prahy byl eskortován ve středu a nyní již pobývá ve vězení, sdělila Kropáčová.