Osmdesát let hledání. Rodina se obrazu ukradeného nacisty nikdy nevzdala

Pohled na benátskou zátoku s jejími dominantami ve světle zapadajícího slunce; takový obraz namaloval Michele Marieschi v roce 1739. Dílo se dostalo do majetku rakouské židovské rodiny Grafů, která ale před nacismem musela v roce 1938 uprchnout.

Čtyřčlenná rodina nalezla útočiště ve Spojených státech. Hned po konci války chtěli obraz mezi opuštěným majetkem znovu vyhledat. Hledání se protáhlo na dlouhých osmdesát let. Heinrich Graf, otec rodiny, zemřel v roce 1976. Jeho žena Anna Maria o deset let později. Jejich dcery Eva a Erika v roce 1998 došly po stopách až do aukční síně Christie’s. V Christie’s sice věděli, kde se obraz nachází, ale Grafovým odmítli informaci sdělit na základě toho, že je chráněna klientskou důvěrou. Následné soudní vymáhání nepřineslo sestrám žádný výsledek.

Obraz La Punta della Dogana e san Giorgio Maggiore italského malíře Michela Marieschiho.

Hořkosladká dohoda

Teď, po letech vyjednávání, došla rodina Grafů s majitelem obrazu k vzájemné dohodě. Stephen Tauber, syn Eriky Grafové, řekl deníku Observer, že obraz bude prodán v aukci a výdělek rozdělen mezi rodinu a současného majitele. Očekává se, že se mistrovské dílo prodá za částku okolo 500 až 700 tisíc liber (15 až 21 milionů korun).

Obraz koupil jistý Angličan (současný majitel, který zatím setrvává v anonymitě) v roce 1957 od obchodníka umění, který ho pro sebe zase koupil v roce 1952. Co se ale s Marieschiho dílem dělo mezi lety 1940 až 1952, to je stále záhadou. Grafovi akorát v roce 1940 dostali do Ameriky dopis, že jejich majetek vzalo gestapo.

Rodina ale stejně, podle Tauberových slov, úplně spokojena není. Obraz byl od roku 1946 vedený ve všech záznamech jako kradený a správně by tak ani jeden ze dvou obchodů proběhnout neměl. „Mohli jednoduše zjistit, že je kradený. Nikdo se ale ani nenamáhal,“ dodal Tauber.