Osmi princeznám ze SAE hrozí 18 měsíců za mřížemi. Ze služebných si dělaly otroky

Jak napsal list La Dernière Heure, proces s obžalovanými, nazývanými v Belgii princezny z hotelu Conrad, je v Belgii velmi sledován, neboť v něm jde o neuvěřitelný případ moderního otrokářství.



Šajcha Hamda Nahjánová, sedm jejích dcer a jejich bývalý indický majordomus jsou obviněni z nelidského zacházení s personálem za jejich pobytu v Belgii. Členové vládnoucího rodu Nahjánů obývali v roce 2008 osm měsíců čtvrté patro nejluxusnějšího bruselského hotelu, který se v té době jmenoval Conrad. Přivezli si s sebou asi 20 služebných z nejrůznějších zemí a některé z nich podaly za kruté zacházení žalobu. Tvrdí, že byly pod dozorem strážců, nesměly se vzdálit z hotelu, k jídlu měly zbytky po princeznách a jedna uvedla, že nedostala nic jíst ani pít po tři dny. Plnit příkazy musely být připraveny po 24 hodin denně.

Při přijetí do práce musely odevzdat pasy, spaly v místnostech po osmi, přičemž pro některé nebyly k dispozici matrace. Některé mohly spát jenom u dveří do pokojů princezen, aby mohly přijít co nejrychleji.

Princeznám hrozí i pokuta v řádu statisíců eur

Princezny jsou souzeny v nepřítomnosti a podle soudních zdrojů jim kromě vězení hrozí i pokuta v řádu statisíců eur. Ze žalujících se k soudu tento týden dostavily dvě osoby. „Když jsme přijela, myslela jsem, že to je ráj. Ale vzali mi pas a od té chvíle jsem vyměňovala pleny dětem. Nespala jsem nikdy v pokoji, ale na chodbě. Pokoj sloužil jako převlékárna pro děti,“ sdělila ve výpovědi jedna z nich.

Oběti požadovaly až 7500 eur (199 tisíc Kč) jako odškodné za morální újmu a 50 eur za každý pracovní den. Jejich nároky tak lehce překračují milion eur, což je pro vládnoucí rod SAE nicotná částka, jak poznamenal belgický list.

Soudce Henri Funck při pátečním stání požádal soud o potrestání viníků 18 měsíci vězení a o pokutu 1,9 milionu eur. Obhajoba naopak žádá zproštění viny, protože podle ní nese právní odpovědnost společnost Private Department, která sjednala zaměstnankyním pracovní smlouvy. Rozsudek má být vynesen 23. června.

Ochránci lidských práv z organizace Human Rights Watch, kteří proces sledují, upozornili, že je nepravděpodobné, že by SAE vydaly k výkonu trestu členy královské rodiny. Bude podle nich je ale i tak významné, budou-li příslušnice jednoho z nejbohatších klanů světa veřejně spojeny s otrokářstvím. Bohaté rodiny ve státech z oblasti Perského zálivu jsou často obviňovány za kruté zacházení se služebnictvem.