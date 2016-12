OSN vypátrala „modré přilby“ nařčené ze znásilňování. Vyšetřování náleží africkým zemím

OSN v rámci vnitřního vyšetřování prověřovala 139 případů sexuálního zneužívání, v 83 případech ale ženy, které se prohlásily za oběti, nedokázaly vojáky identifikovat. V dalších třech případech vyšetřovatelé označili vznesená obvinění za nedůvěryhodná.



Úřad vnitřní dozorčí služby OSN (OIOS) dokázal vypátrat jména 25 modrých přileb z Burundi a 16 z Gabonu, a to díky výslechům údajných obětí. Jaký bude další osud podezřelých, jasné není. Největší mezinárodní organizace totiž může o incidentech a o jejich předpokládaném průběhu pouze informovat. Stíhat viníky mohou jen země, odkud dotyční pocházejí.

„Odpovědnost za další vyšetřování nyní leží na Gabonu a Burundi,“ řekl Dujarric s tím, že OSN již dříve oba africké státy vyzvala, aby své vojáky vyslané na mírovou misi vyslechly.

Mírová mise OSN ve Středoafrické republice (MINUSCA), do které se zapojilo 12 tisíc vojáků, je spojována se sexuálními delikty prakticky od svého počátku v dubnu 2014. Letos v březnu například informovala mezinárodní organizace AIDS-Free World o 98 případech zneužitých dívek. Obdobná obvinění byla vznesena i proti francouzským vojákům, kteří ve Středoafrické republice působí nezávisle. Do skandálu se vložily i Spojené státy, které do Afriky vyslaly vlastní vyšetřovatele.