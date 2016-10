Zoufalství - Lesbos, Řecko 2015: Uprchlíci se snaží dostat z přeplněného... | foto: Filip Singer (EPA)

ŽENEVA Při pokusu překonat Středozemní moře a dostat se do Evropy zahynulo od začátku roku už nejméně 3740 uprchlíků a migrantů. Oznámil to v úterý Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR). Jde o téměř stejný počet jako za celý loňský rok, kdy se přitom do Evropy dostalo třikrát více běženců.

Podle mluvčího UNHCR se letos moře pokusilo překonalo 327 800 osob. Loni to byl více než milion běženců, z nich 3771 přišlo o život.

„Jde zatím o nejhorší situaci, kterou jsme ve Středozemním moři zaznamenali,“ uvedl mluvčí William Spindler. „Můžeme říci, že úmrtnost vzrostla třikrát,“ dodal. Na řecké ostrovy připlouvá z Turecka průměrně 110 migrantů denně, je to méně než loni Hlavní branou migrantů do Evropy se letos stala Itálie, která zažívá nejhorší migrační krizi od druhé světové války. Přispělo k tomu uzavření hranic, k němuž přistoupily země na takzvané balkánské trase, a také dohoda Evropské unie a Turecka o vracení migrantů. Většina běženců se nyní plaví ze severu Afriky, nejčastěji z Libye, na přeplněných vratkých člunech a končí v táborech na Sicílii a pak i v dalších oblastech Itálie. Pocházejí často z Nigérie, Eritreje a Súdánu. Mnohem méně běženců míří do Evropy přes Řecko. Například zatímco ještě v únoru připlulo na řecké ostrovy přes 57 tisíc uprchlíků, v dubnu jich byla necelá desetina. Atény před pár dny uvedly, že na řecké ostrovy v Egejském moři připlouvá nyní z Turecka denně v průměru 110 migrantů.