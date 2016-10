Aleppo je opět terčem masivních útoků. | foto: Reuters

DAMAŠEK/ŽENEVA Budou-li boje ve východním Aleppu pokračovat jako dosud, bude tato část města do konce roku zničena a tisíce civilistů budou zabity. Řekl to ve čtvrtek zvláštní zmocněnec OSN pro Sýrii Staffan de Mistura. Řekl, že je připraven osobně eskortovat bojovníky z Fronty dobytí Sýrie (bývalé An-Nusry), pokud přistoupí na to, že z Halabu odejdou. Náměstek ruského ministra zahraničí Michail Bogdanov řekl, že Rusko tento de Misturův návrh podporuje.

„Při zachování současného stavu bude část Aleppa za dva nebo za dva a půl měsíce zcela zničena. Hovoříme hlavně o starém městě. Zabity budou tisíce syrských civilistů,“ řekl de Mistura. V Sýrii 19. září skončilo příměří vyjednané USA a Ruskem a ve východním Halabu, který ovládá opozice, se od 22. září intenzivně bojuje. Podle de Mistury tam od té doby zahynulo 376 lidí a přes 1200 osob bylo zraněno. Expert: Konvoj v Sýrii v září zničil letecký útok. Z Aleppa chce odejít čtvrt milionu lidí Zářijové příměří kromě jiného předpokládalo, že USA přesvědčí takzvanou umírněnou opozici jasně se oddělit od teroristických skupin. V oblasti Aleppa působí také bývalá An-Nusra. De Mistura ji dnes požádal, aby z východní části města odešla. Podle něj je na místě asi 900 bojovníků této skupiny. „Rozhodnete-li se odejít i s vašimi zbraněmi, jsem připraven vás osobně doprovodit,“ sdělil de Mistura. Bogdanov k tomu řekl, že „byl nejvyšší čas“. Vysoký komisař OSN chce kvůli Aleppu omezit veto v Radě bezpečnosti OSN De Mistura požádal také syrskou armádu a jejího spojence Rusko, aby v případě odchodu An-Nusry zastavily útoky. Syrská armáda ve středu oznámila, že omezí nálety na Halab, aby umožnila civilistům odejít a dopravit na místo humanitární pomoc. Rusko o víkendu dopravilo do Sýrie protiraketový systém S-300 a jeho ministerstvo obrany ve čtvrtek upozornilo USA, že Spojené státy by si měly dobře rozmyslet útoky na pozice syrské armády, protože takové útoky by ohrozily také ruské vojáky. Ministerstvo uvedlo, že obsluha protiraketového systému nebude mít čas určit přesnou dráhu raket nebo místo, odkud byly vypáleny.

Rusko souhlasí Rusko chce spolupracovat na přípravě návrhu rezoluce, kterou pro Radu bezpečnosti OSN navrhuje Francie. Po setkání s francouzským ministrem zahraničí Jean-Markem Ayraultem to ve čtvrtek řekl šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov. Ayrault dal v Moskvě najevo, že Francie je proti intenzivnímu bombardování Aleppa. „Nic nemůže ospravedlnit tu palbu a tolik mrtvých,“ řekl francouzský šéfdiplomat. Rusko jako spojenec syrského režimu podle něj nemůže takovou situaci tolerovat. Bombardování zahrnující i civilisty podle francouzského ministra přiživuje terorismus a vytváří novou generaci islámských extremistů. Na zastavení palby není nikdy pozdě a to je důvod, proč jsem se rozhodl odjet do Moskvy, řekl Ayrault na tiskové konferenci. Ruská a syrská armáda znovu bombardovala Aleppo. Bomby měly zasáhnout nemocnici K možnosti zavést proti Rusku sankce kvůli situaci v Sýrii, Lavrov řekl, že doufá, že převládne zdravý rozum, a ne přání vinit Rusko za všechno. Ministr také prohlásil, že protiraketové systémy S-300 a S-400, které má Rusko v Sýrii, mají čistě obranný účel a Rusko jimi nechce nikoho ohrozit. Lavrov poznamenal, že se hodlá zabývat návrhy zmocněnce OSN pro Sýrii Staffana de Mistury. Ten čtvrtek řekl, že je připraven osobně eskortovat bojovníky Fronty dobytí Sýrie z východního Aleppa, a vyzval je, by z tohoto místa odešli. Rusko-americká zářijová dohoda o příměří v Sýrii předpokládala, že umírněná opozice se od teroristů jako Fronta dobytí Sýrie oddělí, což se nestalo a Rusko z toho viní USA, které měly tento bod dohody zajistit. Lavrov také podle agentury TASS řekl, že Sýrie souhlasila s otevřením humanitárního úřadu Evropské unie v Damašku. Šéfka evropské diplomacie Federica Mogheriniová v lednu požádala Prahu, aby u syrské vlády prověřila možnosti poskytování humanitární pomoci. Česko trvale zachovalo v Damašku úřad v čele s velvyslankyní i po vypuknutí občanské války v roce 2011. Český úřad na místě zastupuje mimo jiné americkou diplomacii.