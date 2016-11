Osobnosti o Trumpovi: ‚Svět skončil.‘ ‚Trumpová jako první dáma? Morální úpadek‘

Bohuslav Sobotka, premiér, šéf ČSSD

„Občané v USA demokraticky zvolili změnu. Respektujme to a berme pragmaticky. Trump, na rozdíl od některých předchůdců alespoň ví, kde leží Česká republika. Gratuluji nově zvolenému prezidentovi Trumpovi a věřím, že pod jeho vedením budou USA nadále spolehlivým partnerem a spojencem. Trump vsadil na agresivní populismus, shromáždil protestní hlasy zprava i zleva. Nejtěžší teď bude překonat vzniklé rozdělení americké společnosti.“

Andrej Babiš, šéf hnutí ANO

„Donald Trump zaujal voliče, protože jedná pragmaticky a přímo. Jeho zvolení českou ekonomiku neohrozí. Fakt nepodporuji Trumpa, i když mě k němu někteří mylně přirovnávají. Trumpovy výroky o ženách jsou pro mě nepřijatelné.“

Pavel Bělobrádek, předseda KDU-ČSL a vicepremiér

„Je to fenomén v Evropě i Americe, lidé prostě chtějí nějakou změnu, už je nebaví určité experimenty, chtějí, aby se nacházela řešení, která se dotýkají jich. To je pro nás určité varování nebo inspirace. Je evidentní, že i Evropa musí daleko víc vnímat to, co si Američané myslí. Rozumím tomu, když Trump říká, že evropské státy v NATO musí zvýšit své výdaje na obranu, hovořila o tom ostatně i Obamova administrativa.“

Předseda TOP 09 Miroslav Kalousek

„Doufám, že Donald Trump nesplní většinu svých předvolebních slibů.“

Matěj Stropnický, předseda Strany zelených

„Vítězství Trumpa je zoufalý pokus o návrat nadvlády bílého muže ve světě, který již bílým mužům nepatří. Trump svůj svět včerejška, s jehož hluboce minulým programem kandidoval, nedokáže vrátit. Jeho politický program obnovené nadvlády řešení nepředstavuje.“

Michael Žantovský, ředitel Knihovny Václava Havla

„Svět, jak ho známe, skončil.“

Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory

„Vítězství Donalda Trumpa v amerických prezidentských volbách je vzpourou chudých Američanů proti bílým elitám, které obrazně řečeno ‚žraly a ještě u toho mlaskaly‘, a to i myšlenkově. Na rozdíl od jiných politiků si ale nemyslím, že je Trump řešením.“

Michal Horáček, prezidentský kandidát

„Ve finálovém souboji jsem přál vítězství Trumpově soupeřce. Co ale potěšilo: paní Clintonová se nevytratila zadním vchodem. Panu Trumpovi zatelefonovala, uznala jeho vítězství a blahopřála mu k němu. Politická kultivovanost USA tedy žije dál, k tomu blahopřeji i já. Vítězství bylo dosaženo v regulérním demokratickém procesu. I to těší. Neoznačujme voliče pana Trumpa hlupáky, kteří nic nepochopili. Stejně jako v případě lidí, kteří hlasovali pro brexit. Je to suverénní rozhodnutí svobodně se rozhodujících občanů. Ať žije demokracie! A to i v případě - a zejména v tom - že přináší jiné výsledky, než kterým bychom byli osobně nakloněni.“

Luděk Niedermayer, europoslanec za TOP 09

„Brexit a k tomu zřejmě Trump. Neobvykle rozhádaná Evropa musí držet víc při sobě a vzít svůj díl odpovědnosti za dění v ní i světě.“

Bohdan Pomahač, český lékař žijící v USA

„V těchto volbách o názory vůbec nešlo. Lidé ukázali, že jim jde o změnu ve Washingtonu, o ukončení vlivu jednotlivých politických rodin jako jsou Bushovi i Clintonovi. Je však zřejmé, že více kvalifikovanou prezidentkou by byla paní Clintonová. Co pan Trump bude schopen změnit, je velká otázka. Ale osobně se domnívám, že zdaleka ne tolik, v co doufal a slíbil.“

Charlotta Kotíková, historička umění a pravnučka T. G. Masaryka (žije v USA)

„Měla jsem do posledních chvil pochybnosti o vítězství Hillary Clintonové. Měla jsem pocit, že voliči v malých městech nebyli dobře osloveni. Trumpovo vítězství ale nesu nelibě. To není jen Trump - žluté vlasy v Bílém domě, ale také představa, že Melania Trumpová je první dáma tam, kde byla první dáma Eleanor Rooseveltová. To je pro mě úplně nepochopitelné. To je morální úpadek.“

Josef Michl, chemik (pracuje v USA)

„Z výsledku voleb radost nemám. Pan Trump sice během kampaně v ten či onen okamžik na cokoliv vyjádřil skoro všechny možné názory, takže je těžko říci, co se doopravdy pokusí udělat. Obávám se ale toho, že učiní krok zpět v tom, co je dlouhodobě nejdůležitější - snahy snížit přidávání dalšího oxidu uhličitého do ovzduší. Ameriku promění o mnoho méně, než slibuje, protože bude potřebovat souhlas Kongresu. Tam, kde souhlas už existuje, mu to půjde, takže například desítky milionů lidí přijdou o zdravotní pojištění, které zařídil Obama.“

Lubomír Zaorálek, ministr zahraničí, ČSSD

„Gratuluji Donaldu Trumpovi ke zvolení do úřadu prezidenta Spojených států amerických. Patrně začíná nová etapa euro-atlantických vztahů. Českou republiku a USA spojuje dlouhodobé přátelství a strategické partnerství, které, jak věřím, bude pokračovat stejně úspěšně jako doposud.“



Milan Chovanec, ministr vnitra, ČSSD

„Nejsložitější úkol pro Donalda Trumpa bude, aby Ameriku opět spojil. Věřím, že Amerika v sobě najde sílu a že se v budoucnosti může ukázat, že tato volba nebyla tak špatná, jak mnozí naznačují. Pro mě to není překvapení, dokonce jsem se před půl rokem vsadil, že Donald Trump vyhraje, protože zvolil velmi tvrdou rétoriku k tématům, která hýbou nejen Evropou, ale zjevně i Spojenými státy. Věřím, že česko-americké vztahy jsou natolik pevné, že není důvod na tom cokoli měnit. Trumpovo zvolení neznamená bezpečností ohrožení nebo oslabení NATO v Evropě. Ale Evropa se musí emancipovat sama pro sebe. Donald Trump má vazby k České republice, takže doufám, že jednou přijede.“

Daniel Herman, ministr kultury, KDU-ČSL

„Když Columbus objevil Ameriku, měla Praha už přes 140 let svou univerzitu. Prostě Evropa už toho zvládla. Tak don’t worry, Ameriko, jsme s Tebou.“

Ondřej Benešík, místopředseda KDU-ČSL, předseda sněmovního výboru pro evropské záležitosti

„Dojde k určitým změnám a přehodnocení vztahů směrem k Evropě, ale nic zásadního bych neočekával. Jedna věc je, co se řekne ve volební kampani, a druhá, co se bude skutečně realizovat. Spojené státy jsou velmi decentralizované, prezident má sice obrovské pravomoci, ale není to jako v Rusku, kde co si prezident řekne, to je. Musí hledat shodu se senátem a kongresem a věřím, že najdou vyváženou podobu politiky i vůči Evropě.“

Petr Gazdík, předseda hnutí STAN

„Starostové a nezávislí pokládají za nepochybný fakt, že Donald Trump zvítězil v demokratických volbách podle vůle většiny občanů USA. Jsme přesvědčeni, že pro zajištění důstojného a respektovaného místa naší země ve světě je zcela klíčová pevná opora v euro-atlantickém spojenectví. Jen tato vazba zajistí mírovou a svobodnou budoucnost zemí Evropy. Pevně věříme, že si je tohoto faktu vědom i nový americký prezident Donald Trump, viceprezident Mike Pence a nová administrativa Spojených států amerických.“

Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, STAN

„Voliči v USA chtějí, aby byla Amerika znovu veliká. Nezbývá než věřit, že Donald Trump příjemně překvapí stejně jako podceňovaný Ronald Reagan v 80. letech. A Amerika bude silnější než v posledních osmi letech.“

Europoslanec Pavel Telička (ANO)

„Trump pro Evropskou unii není optimálním partnerem. Ale záleží i na ní, jaké vztahy budeme mít. Dá se dohromady?

Stanovisko Institutu Václava Klause

„Jsme přesvědčeni, že je to dobře pro Ameriku, pro Evropu a celý Západ, i pro Českou republiku. Je to dobře pro celý svět. Troufáme si říci, že v amerických prezidentských volbách zvítězil i Institut Václava Klause a jsme na to pyšní. Americké prezidentské volby vyhráli normální, obyčejní, zdravý rozum používající lidé. Vyhráli nad politickými elitami, vyhráli nad politickým establishmentem, vyhráli nad manipulací jednotné mediální fronty, vyhráli nad nejvlivnějšími a nejmocnějšími zájmovými skupinami. Byl poražen svět politické korektnosti, svět přetvářky, svět potlačování svobody projevu, svět elitářského sociálního inženýrství, svět smiřující se s úpadkem Západu a zříkající se jeho tradičních hodnot. Byl poražen už čtvrt století dominující politický směr, který má v různých zemích světa různé názvy a představitele, u nás jim říkáme havlisté. Očekáváme však, že to nebude dlouho trvat a že mnozí z nich se stanou oddanými trumpisty.“