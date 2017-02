Osudy kladenské rodiny Wittgensteinů odlehčeně přibližuje kniha Ladislava Čumby

Ludwig Wittgenstein byl nejvlivnějším učitelem filozofie na univerzitě v Cambridgi 20. století. Jeho otec Karl byl nejúspěšnějším kapitalistou Rakouska-Uherska, který jako první pochopil rozdíl mezi monopolem a konkurenčním prostředím a na tomto rozdílu ve správný čas a ve správném oboru neuvěřitelně zbohatl. Podobu jeho ženy Poldi si někteří občané Kladna ještě uchovávají v paměti. Předání ocelářského holdingu dědicům v letech před první světovou válkou neproběhlo hladce. Ludwig, jedno z jejich dětí, majetek převzít odmítl. Tento syn dal přednost dráze učitele. Dodnes se prakticky neví, je to, co se s řečeným kapitálem stalo a jaký byl vztah mezi těmito penězi a dějinami filozofie 20. století. Zkrátka a dobře osudy, které by i hollywoodský film těžko zachytil tak barvitě, jaká byla sama skutečnost.

Ladislav Čumba - Wittgensteinova kniha faktů. Nakladatelství Argo.