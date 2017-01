Otázky a odpovědi: 'zákaz muslimů' může Trumpovi zhatit jeho prioritu, zničení IS

Proč Trump zvolil právě tyto země a jiné v seznamu chybí?

Do USA nesmí vstoupit občané Íránu, Iráku, Libye, Somálska, Súdánu, Sýrie a Jemenu. Ministerstvo vnitřní bezpečnosti však bude mít pravomoc kdykoliv na seznam přidat další státy.



Podle amerických médií si Trumpova administrativa vybrala těchto sedm států, protože je už jeho předchůdce Barack Obama označil za „znepokojující státy“ a do značné míry omezil cestování jejich občanů, avšak ne tak dalece jako Trump.

Ihned po jeho zveřejnění se ale objevily pochybnosti ohledně vynechání zemí jako je Saúdská Arábie, Egypt, Spojené arabské emiráty nebo Libanon. Teroristé, kteří 11. září 2001 zaútočili na Světové obchodní centrum a další cíle v USA, totiž pocházeli právě z těchto zemí. Některá média i uživatelé sociálních sítí poukázali ale i na to, že v těchto zemích mají bývalé Trumpy firmy obchodní zájmy.

Prezidentský mluvčí Sean Spicer i šéf úředníků Bílého domu Reince Priebus to však odmítli. „Ty země byly vybrány proto, abychom ochránili americké občany před teroristy. Jsou to země, které už dříve byly Kongresem a Obamovou administrativou identifikovány jako problémové,“ řekl Priebus.

Jak konkrétně vypadají podmínky, na základě kterých nepouští uprchlíky do USA?

Trumpův příkaz zapovídá na 120 dní vstup všem uprchlíkům ze sedmi vybraných zemí. Přitom americký azylový systém doteď patřil k nejpropracovanějším na světě. Trvalo totiž 18 až 24 měsíců rozhovorů a prověrek ze strany několika federálních úřadů, než uprchlík mohl dostat azyl. To Trumpovi nestačí, opatření zavedl proto, aby se v uvedené době vylepšil prověřovací proces.



Lidé s dvojím občanstvím také nemohou v dalších 90 dnech vstoupit do USA. A to ani v případě, že mají pas druhé země. Vyplývá to aspoň z postoje amerického ministerstva zahraničí. Podle nejnovějších zpráv si Velká Británie vyjednala, aby se opatření nevztahovalo na držitele jejího pasu narozeného v jedné ze sedmi dotčených zemí. Zůstává však nejasné, jak se k občanům většiny spojenců v čele s Kanadou budou americké úřady chovat.

Proč to může zkomplikovat boj proti Islámskému státu?

Na Trumpovo rozhodnutí negativně reagovali představitelé všech vybraných států. V Íránu to označili za „dar extremistům“ a dokonce zavedli protiopatření zamítající vstup americkým občanům do země. Generální tajemník Ligy arabských států Ahmed Abulghait označil opatření za neodůvodněné. „Poškodí to vidění USA v očích arabských společností,“ řekl.



Největší problém však může nastat v Iráku, kde jsou Američané zapojeni do osvobozování milionového Mosulu a boje proti Islámskému státu (IS) obecně. Příkaz přichází navíc nedlouho poté, co Trump na své inauguraci volal po totálním zničení IS. „Bylo by arogantní vstupovat svobodně do Iráku. Proto by vaši občané měli odejít,“ řekl šíitský lídr v Iráku Muktada as-Sadr.

Po recipročním opatření volala i zahraniční komise iráckého parlamentu a v pondělí je parlament schválil. Ministerstvo zahraničí vyjádřilo nad zákazem pro Iráčany politování a požádalo americkou vládu, aby toto rozhodnutí ještě přehodnotila. V Iráku působí přes 5000 amerických vojenských poradců, kteří pomáhají v boji proti IS. Bez jejich pomoci by se mohla případná porážka teroristů zkomplikovat.

Které charakteristiky Trumpova příkazu jsou pod největší palbou kritiky?

Do země nesmí podle stanovených pravidel oficiálně vstoupit ani lidé, kteří drží platná americká víza i zelené karty, tedy povolení k pobytu. To způsobilo na letištích největší chaos. Lidé mnohdy museli procházet zdlouhavými kontrolami, než jim umožnili vstoupit do USA, přestože jim to už jednou bylo povoleno.



Imigrační právníci kvůli tomu radí statisícům lidí žijících v USA, aby v uvedené lhůtě raději neodjížděli ze země, protože by nemuseli být vpuštěni zpět. V uplynulých dekádách totiž podle britského listu The Guardian USA udělily zelenou kartu více než půl milionu lidí z dotčených sedmi zemí.

Podle právníků také zkomplikuje opatření život lidem, kteří v Iráku a Afghánistánu asistovali americké armádě a riskovali své životy. Bylo jim slíbeno přesídlení do USA, aby se vyhnuli výhrůžkám smrtí ve svých zemích.

Kritiky se dočkal příkaz i ze stran univerzit, nemocnic a technologických společností. Také doporučily svým zaměstnancům necestovat pryč z USA. Google například dokonce začal stahovat své zaměstnance ze zahraničí zpět. Příkaz kritizoval šéf Facebooku Mark Zuckerberg i majitel Tesly Elon Musk.

Není jasné, jakým způsobem budou americké úřady rozlišovat, jestli má člověk dvě národnosti. USA navíc budou preferovat uprchlíky patřící k menšinovému náboženství, tedy například křesťany. Těch se proto zákaz automaticky netýká.

Proto je příkaz interpretován jako „zákaz muslimů“, neboť vybrané státy jsou majoritně muslimské. Přitom podle Guardianu například v minulém roce statistika hovořila o zhruba stejných počtech přijatých muslimů i křesťanů do USA.

Proč se mohou zdát některé reakce přehnané?

Po lhůtě 120 dní, po kterou je přijímání lidí zcela zakázáno, budou moci USA do konce roku na základě nově připravovaných pravidel přijmout celkem 50 tisíc uprchlíků. Jak upozorňuje americký server National Review, tento strop je vyšší než byl v průměru za administrativy George Bushe mladšího. Oproti vládě Baracka Obamy, kdy se pohyboval kolem 70 tisíc (pouze v uplynulém roce byl na 110 tisících), se sice zmenší, avšak zavedené opatření neznamená, že bude uprchlíkům zakázáno přicházet úplně.



Nedorozumění při kontrolách držitelů platných víz může být způsobeno pouze prvotními nejasnostmi v řadách příslušníků pohraniční kontroly. V příkazu explicitně stojí, že ministři zahraničí a vnitřní bezpečnosti mohou udělit víza, pokud v daném případě uznají za vhodné. To například znamená, že to bude v národním zájmu.

Jak se dotýká věc Čechů, kteří míří do USA?

Nemají-li občané Česka, kteří se chystají do Spojených států, zároveň národnost některého ze sedmi vybraných států, pak by jim neměl podle pravidel příkazu hrozit žádný postih. Pokud tomu je naopak, spadají do stejné kategorie jako ostatní držitelé dvojích národností. Jestli se opatření týkající se držitelů dvou národností změní, není jasné.



„Situace není v této chvíli jasná. Jsme uprostřed procesu zjišťování, zda má exekutivní příkaz důsledky pro cesty evropských občanů s dvojím občanstvím jedné ze sedmi zemí, pro které zákaz nyní platí,“ řekl mluvčí Evropské komise Margaritis Schinas o tom, jaký dopad bude mít opatření na evropské občany.

Komise proto nyní podle mluvčího analyzuje jak obsah Trumpova rozhodnutí, tak způsob, jakým je v USA v praxi prováděno. Právníci unijních institucí jsou podle něj v kontaktu se svými americkými partnery. „Zajistíme, že se našich občanů nedotkne žádná diskriminace,“ podotkl mluvčí.