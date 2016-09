Podle mluvčí GIBS Radky Sandorové momentálně probíhá šetření. „Z důvodu vyšetřování doposud nebyly uvolněny žádné informace vhodné ke zveřejnění,“ uvedla Sandorová. Server Lidovky.cz sestavil pět zvláštních okolností případu, které staví policii do nelichotivého světla.



1. Rodiče našli děti z indícií v dopise. Policie je neviděla?

Rodiče měli své děti nalézt na základě vodítek, která ukryl unesený Dan do dopisu. Ten mu únosce umožnil napsat poté, co se o případ začala zajímat média. Podle své výpovědi Dan do dopisu napsal slova: „Střekov, garáže, nad poliklinikou“.

Rodiče měli děti nalézt i podle toho, že Dan v dopise uvedl, aby pozdravovali nedalekého dědu. Podle matky Petry Příhodové jim bylo po opakovaném přečtení dopisu jasné, že děti musí být někde v Ústí nad Labem.

Policejní vyšetřovatelé dopis studovali také, ale vodítka v něm nenašli. Podle Příhodové byla patrná až po několikátém přečtení. „V tom dopise byla jasně patrná úzkost a byl cítit i strach. To ale policie z jednoho přečtení vycítit nemohla,“ řekla Příhodová. Rozhovor s matkou i dětmi přinesla Česká televize.

2. Proč policie ignorovala tipy rodičů?

Dopisy byly klíčovým zlomem v případu. Policisté se soustředili na vyšetřování v Doksech u Máchova jezera, odkud byly dopisy poslány. Rodiče se soustředili na Ústí nad Labem.

Podle Příhodové policie ignorovala jejich tip na místo, kde se mohly unesené děti nacházet. „Přišli jsme na služebnu ve Střekově s tím, že máme indície, kde by děti mohly být. Policistka na služebně ale řekla, že dopis četla a žádná vodítka v něm neviděla. Pak se ohradila, že má svoji práci a zavřela okýnko,“ popsala jednání policie Příhodová. Policie se odmítla k jednání policistky na služebně vyjádřit.

3. Policisté nevzali na výjezd cvičeného psa. Únosce přitom bral děti ven.

Policie se na místo vypravila až poté, co obdržela několik telefonátů na linku 158. Ke garážím se vydali strážníci, kteří nic neobvyklého nenašli. Přitom s sebou stačilo vzít vycvičeného psa, jelikož únosce brával děti na čerstvý vzduch. „Vzal mě ven a tam mi řekl, že je do mě zamilovaný,“ líčila unesená Jana.

4. Jak je možné, že policie neprověřila člověka, který bydlel ve stejné vesnici a v minulosti už byl trestaný za podobný delikt?

Na základě svědectví policie zatkla Zdeňka Hryščenka. Ten byl v minulosti odsouzen na 7 let za pokus o únos malých dívek. Z trestu si odseděl polovinu. Hryščenko navíc bydlel s matkou ve stejné vesnici jako unesené děti.

Podle policie byl rozptyl informací tak veliký, že s touto možností nepracovali. „Prověřovali jsme Zlín, Českou Lípu i střední Čechy, informace chodily z celé republiky,“ uvedl Zbyněk Dvořák z Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje. Muže z vesnice policie neprověřila.

5. Únosce nechal děti svázané čtyři hodiny na místě, kam si chodí hrát děti. Proč je nezavlekl do blízkých opuštěných skladů?

Podle výpovědi Jany i Dana únosce vytáhl pistoli. „Vyndal z batohu černý bubínkový revolver a řekl, ať neděláme blbosti,“ řekl Dan. Pak oběma dětem svázal ruce i nohy a svázal je dohromady. Ústa jim přelepil páskou.

Podle místních si na místo chodí hrát děti a lidé tam občas venčí psy. O frekventované místo se ale nejedná. Nedaleko se navíc nachází opuštěné sklady, které jsou od povodní přístupné. Lidé se jim ale vyhýbají.

Muž děti unesl 28. srpna odpoledne. Svázané je převezl autem do speciálně odhlučněné garáže v části Ústí nad Labem Střekov. Tam byly děti drženy deset dní, než je našli jejich rodiče s přivolanými policisty. Podezřelého Hryščenka zatkla policie ještě ten den. Muži nyní hrozí až osm let vězení. Čelí obvinění z vydírání, zbavení osobní svobody, ohrožování výchovy mládeže a šíření pornografie. Soud ho poslal do vazby.