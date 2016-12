Otrávení orli? V Česku fenomén, máme zde travičské oblasti, říká šéf ornitologů

Lidovky.cz: U dvou krátce po sobě nalezených orlů a lišky se sice teprve čeká na výsledky pitvy, z minulosti jsou ovšem známé desítky případů otravy ptáků jedem karbofuranem. Jak často vlastně dochází k otravám těchto zvířat? Je to častý jev?

Děje se to bohužel čím dál častěji. Trávení se stává prakticky denní záležitostí. Lidé si tím řeší svoje skutečné či domnělé problémy s predátory. Je potřeba ale říci, že orli často nejsou těmi cílovými živočichy, které chtějí pachatelé otrávit. Stávají se nechtěnou obětí těch, kteří chtějí záměrně zabít lišky či například vydry. Ono ale nezáleží na tom, pro které zvíře je otrava určená – vždycky se jedná o nelegální způsob pronásledování a vždycky je riziko otravy i jiných živočichů.

Lidovky.cz: Pokud je trávení denní záležitostí, znamená to, že lze skutečně každý den v přírodě nalézt otrávená zvířata? Jak moc se záměr travičů míjí účinkem?

Prakticky to možné je, ale ne denně k tomu dochází. Jedná se o přestupky nebo trestné činy, které se stávají kdesi v lese beze svědků. Je spíše otázka náhody, kdy najdeme otráveného živočicha. Neděláme si iluze, najde se ani ne pět procent zvířat, která jsou otrávená. Stává se to spíše jednou za čas, ne denně.

Lidovky.cz: Existují statistiky, kolik orlů ročně zemře v Česku kvůli otravě?

Na webových stránkách karbofuran.cz publikujeme veškeré otravy ptáků, které jsou zdokumentovány. Může to být mezi dvěma až třemi za rok, někdy však také mezi deseti až dvanácti orly za rok (Například letos ornitologové zaznamenali celkem 11 případů týkajících se orlů včetně dvou nalezených v předchozím týdnu, u nichž zatím není jasné, zda šlo o otravu.– pozn. red.) Jde ale skutečně jen o počet nalezených otrávených ptáků. Ve skutečnosti jich může být mnohonásobně víc – desítky, možná stovky.

Co je karbofuran? Jde o jed, jenž se d říve používal v zemědělství jako přípravek k tlumení škůdců například na kukuřici, řepě, slunečnici, bramborách či řepce.



například na kukuřici, řepě, slunečnici, bramborách či řepce. Přípravek nese označení vysoce toxické látky.



V Evropské unii je aplikace karbofuranu zakázána od roku 2008 , není dovoleno jej nejen používat, ale ani prodávat či skladovat.



je aplikace karbofuranu , není dovoleno jej nejen používat, ale ani prodávat či skladovat. V zemědělských družstvech i mezi lidmi je ale stále značné množství zásob. Za jejich uchovávání ovšem hrozí postihy.



Lidovky.cz: Zabíjí dravce v Česku výhradně zakázaný karbofuran nebo lidé používají i jiné jedy?

Jedovatých látek, které používají, je veliké množství, na druhou stranu v 99 procentech rozborů je zjištěno, že zvíře otrávil právě karbofuran. To je nejrozšířenější jed, kterým se tráví.

Lidovky.cz: Lze vystopovat, v jakých oblastech v Česku dochází k otravám nejčastěji?

Tráví se všude, od nížin po střední polohy, méně k tomu dochází v horách. To je jediné, co lze vysledovat. Existují různé travičské oblasti. To je ale dáno tím, že v takových místech někdo intenzivně a cíleně vyhledává svůj cíl.

Lidovky.cz: Je vůbec možné charakterizovat skupinu travičů dravců i jiných zvířat? Často se vina svaluje na myslivce.

V České republice dosud nebyl usvědčen ani jeden travič, takže nemáme žádnou jistotu, o koho jde. Na druhou stranu je celkem jasné, komu mohou predátoři v přírodě vadit. Mohou to být myslivci, rybáři, chovatelé holubů, houbaři. Ale jak říkám, mohou. Nemyslím si, že by to dělali všichni z nich. Jsou to jednotlivci, kteří tráví. To ale bohužel stačí.

Lidovky.cz: Je Česko pověstné trávením ptáků v porovnání se zbytkem Evropy, nebo v tomto ohledu nijak nevybočuje?

Nejsme v tomhle unikátní, je to bohužel věc, která se objevuje všude jinde v Evropě. Česko je ale unikátní v tom, že tuto situaci sleduje a je schopno vést statistiky, takže má představu o tom, co se děje.

Lidovky.cz: Lze se tomuto nežádoucímu jevu vůbec nějak bránit? Platí v Česku nějaká speciální opatření?

Právě proto, že trávení je v Česku rozšířený fenomén a negativně ovlivňuje populace dravců a chráněných druhů, bude od nového roku startovat nový projekt z programu BirdLife (partnerská organizace České společnosti ornitologické - pozn. red.). Půjde o zjišťování a řešení otrav ptáků.

Lidovky.cz: V čem přesně projekt spočívá?

V Česku, Maďarsku, Slovensku a Rakousku budou využiti speciálně vycvičení psi, kteří budou vyhledávat uhynulé živočichy i přímo otrávené návnady v terénu. Slibujeme si od toho, že se zvýší počet odhalených případů a podpoří se tím policejní vyšetřování. Také doufáme, že bychom tím mohli zabránit dalším otravám.

Lidovky.cz: Jak to bude probíhat v praxi?

V Česku bude nasazen jeden pes, kterého bude hlídat vyškolený psovod. Nepůjde tedy o celoplošné řešení, ale psovod bude mít k dispozici auto. Dojede tedy na místo, kde bude zjištěno, že došlo k otravě. Společně se psem prozkoumá terén s cílem najít další otrávené ptáky. Většinou v místě nálezu mrtvého ptáka totiž potom nalézáme i další mrtvé ptáky. V době, kdy nebude akutní práce, budou jezdit preventivně po lokalitách, v nichž jsme trávení zaznamenali opakovaně.

Lidovky.cz: Jak dlouho trvý výcvik psa, který bude vyhledávat uhynulá zvířata i návnady?

Zhruba čtyři měsíce trvá speciální výcvik pro tyto účely. Ten probíhá v Maďarsku. Kromě toho ale musí mít i základní výcvik.

Lidovky.cz: Které konkrétní plemeno je k tomu vhodné?

Plemeno není nijak rozhodující. Důležité je, aby měl pes takové charakterové vlastnosti, aby mohl splnit požadované úkoly. Chovatelé psů to u štěňat poznají s jistotou.