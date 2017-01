Ovar, chléb se solí a alkohol. Zeman se sešel s bývalými ministry na zabijačce

Na svůj statek prezidenta a bývalé kolegy pozval exministr zemědělství Jan Fencl. Do Hodonína jezdil Zeman už dřív a na tuto tradici navazuje i nyní, když je prezidentem. Na akci dorazili i bývalý ministr školství Eduard Zeman, ministr pro místní rozvoj Petr Lachnit, ministr průmyslu Miroslav Grégr a další.



Na statku přivítala prezidenta Fenclova manželka krátce po poledni. Podle tradice mu nabídla chléb se solí. „Chleba máte dobrej, jaké budou jitrnice, to se uvidí,“ pravil na úvod prezident Zeman. Podle serveru iDnes.cz se krátce na to společnost odebrala do bývalého družstevního sídla, kde se usadili k bohatě prostřenému stolu.



Současná hlava státu si během dne neodpustila ani pár ironických poznámek. „Jsem rád, že tady jsou téměř všichni mí bývalí ministři, i když tradičně se ulil Rychetský,“ připomněl Zeman. A následně Zeman ohodnotil také kvalitu celého pohoštění. „Mohu tě ujistit, že jsem nepřijel kvůli zabijačce, protože kvalita tvých jitrnic nedosahuje ani průměrné úrovně. Na tvoje zdraví, Jene,“ pronesl k hostiteli.

Pitný režim se dodržoval svědomitě. Miloš Zeman při důvěrném pohovoru s hostitelem Janem Fenclem nad dvojkou bílého.

Oba muži se pak pustili do slovní přestřelky. „Opakovaně jsem se snažil panu prezidentovi vysvětlit, že je to krajová specialita,“ řekl Fencl. Zeman se ale nedal a ihned odpověděl: „Jen chci podotknout, že zde přítomný Mirek Grégr tvrdil, že krajovou specialitu nežral ani pes.“

Bývalá vláda Miloše Zemana Zemanova sociálně demokratická vláda vedla zemi čtyři roky od roku 1998 na základě takzvané opoziční smlouvy s ODS, která při hlasování o důvěře odešla ze Sněmovny. Zemanův dnešní hostitel v minulosti uvedl, že tato vláda byla "první a poslední úspěšnou vládu ČSSD v historii země".

Přítomní byli po celou dobu v dobré náladě, idylku doplnilo dobré jídlo. Krátce před druhou hodinou se začal podávat ovar, celou dobu byly k mání krajíce namazané sádlem, jednohubky a čokoládové bonbóny.

„Scházíme se od roku 2002 a pan prezident chyběl jen jednou, když měl něco s nohou. Tady jsme připravovali Miloše Zemana na kandidaturu na prezidenta,“ připomněl Fencl.