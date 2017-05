OVB stáhla žalobu na kritický snímek Rada nad zlato. Nejde o vítězství, říká dokumentarista

Snímek s názvem Rada nad zlato, podle něhož měli finanční poradci OVB nabízet lidem nevýhodné smlouvy, ve kterých jim šlo převážně o co největší provizi na úkor dobré rady klientovi, natočil Charvát v roce 2015 jako školní projekt. Společnosti OVB se ovšem takové zobrazení nelíbilo a jeho promítání na festivalech chtěla zakázat. Po jeho úniku na internet pak kvůli poškození pověsti zažalovala o sto tisíc korun a požadovala omluvu. Po více než roce od toho kroku ustoupila, upozornil jako první server Aktuálně.cz.

„Stažení žaloby vnímáme jako symbolické vyjádření zájmu společnosti OVB nadále se plně a zcela soustředit na potřeby klientů a věnovat se dalšímu zkvalitňovaní svých služeb a upevňování pozice na finančním trhu,“ sdělila OVB Aktuálně.cz prostřednictvím svého mediálního zástupce Jiřího Reichla.

„Zároveň doufáme, že touto vstřícností dáme podnět pro objektivní zobrazení finančního poradenství v České republice v médiích,“ doplnila OVB s tím, že více se k případu již nebude vyjadřovat.



Dokumentarista Charvát přiznává, že se mu nyní ulevilo. Tímto rozhodnutím však OVB podle něj jen potvrdila, že má pravdu. „Věděl jsem ale, že jsem neudělal nic špatného, takže v tom smyslu je to logický krok,“ říká v rozhovoru pro Lidovky.cz.

Po medializaci případu, na nějž jako první upozornil právě server Lidovky.cz, se mezi veřejností zvedla vlna solidarity, čtenáři mladému studentovi ve velkém nabízeli finanční pomoc na právní pomoc. Zřídil si proto transparentní účet, na kterém se dosud sešlo necelých 277 tisíc korun. Charvát nyní věří, že po zaplacení svého právníka, mu ještě část z těchto prostředků zbude. „Ty využiji na další film, který se bude zabývat finančním trhem a jeho problémy, které v Česku máme,“ přibližuje dále v rozhovoru.



Lidovky.cz: Ulevilo se vám?

Ulevilo, to nebudu zastírat.

Lidovky.cz: Jste rozhodnutím OVB stáhnout žalobu překvapený?

Neřekl bych, že jsem to očekával. Věděl jsem ale, že jsem neudělal nic špatného, takže v tom smyslu je to logický krok.

Lidovky.cz: Čím si vysvětlujete, že OVB najednou otočila?

Pokud bych měl věřit stanovisku, které vydali, řekl bych, že jim je nepříjemná medializace, která by pravděpodobně s projednáváním případu u soudu určitě přišla. Bavili jsme se o tom, jestli firma má dobré jméno. Museli bychom vznést argumenty, které by se propíraly veřejně. Takovému problému se podle mě chtěli vyhnout.

Mladý dokumentarista Jakub Charvát.

Lidovky.cz: Vnímáte to jako vítězství?

Oni říkají, že důvodem, proč žalobu stáhli, byla medializace případu. V tom případě asi nejde o žádné vítězství. Pokud by se o tom nepsalo, tak bych pravděpodobně u soudu ještě seděl a bůhví, jak dlouho by se spor táhl.

Lidovky.cz: Byl byste tak raději, kdyby rozhodl soud? Bral byste to jako potvrzení, že máte pravdu?

Já vím, že mám pravdu. Ale ano, mohl bych si to dokázat. Na druhou stranu se mi ale trochu uvolnily ruce a mám čas se věnovat dalším projektům.

Lidovky.cz: Co bude nyní s vybranými penězi, které vám lidé poslali na podporu v tomto sporu?

Nevím, kolik budu muset zaplatit právníkovi, počkám si na finální účet. Nicméně celá akce netrvala tak dlouho, jak jsem předpokládal, tudíž věřím, že nějaké peníze zbudou. Ty využiji na další film, který se bude zabývat finančním trhem a jeho problémy, které v Česku máme. Rada nad zlato měla původně vypadat jinak, neměla být zaměřená jen na OVB. Je proto potřeba se na problematiku nyní podívat z většího odstupu.

Lidovky.cz: Co jste si z celé kauzy odnesl?

Nebát se konfrontace. Nevím, kam mě jednotlivé příběhy zase zavedou, nicméně už teď vím, že další konfrontaci se nebráním.