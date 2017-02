Zemanův mluvčí se pustil do tajemníka Prouzy. Ten možná nahradí Mládka

Kdo je Tomáš Prouza Tomáš Prouza, digitální zmocněnec. Datum a místo narození: 30. dubna 1973, Ostrava



státní tajemník pro evropské záležitosti (od února 2014), vládní koordinátor pro digitalizaci (od května 2016) Během studií pracoval v Americké obchodní komoře a v nadaci Patriae; ekonomický editor a šéfredaktor příloh anglického měsíčníku The Prague Tribune (1996-2000); ředitel společnosti provozující finanční portál penize.cz (2000-2004); náměstek ministra financí pro finanční služby, Evropskou unii a mezinárodní vztahy (2004-2007); v roce 2007 působil jako ředitel klientských vztahů a ombudsman Poštovní spořitelny; od července 2007 do prosince 2011 byl členem představenstva a ředitelem pro regulatoriku společnosti Partners, kterou spoluzaložil; od roku 2007 působil také jako expert Světové banky pro finanční služby a ochranu spotřebitele; od listopadu 2012 do ledna 2014 byl hlavním expertem Světové banky pro ochranu spotřebitele na finančním trhu, finanční vzdělávání a dohled nad prodejem finančních služeb.



Na ministerstvo Prouzu přivedl v roce 2004 tehdejší ministr financí Bohuslav Sobotka. Ve své funkci seProuzazapsal především jako bojovník za transparentnější cenovou politiku bank a větší práva spotřebitelů, úpravami legislativy podpořil rozvoj kolektivního investování v ČR.Prouzabyl za zahájení koordinace příprav České republiky na přijetí eura občas označovaný "pan euro". V letech 2008 až 2010 se podílel na přípravě televizního pořadu České televize Krotitelé dluhů. V únoru 2015 vstoupil do ČSSD. Spekulovalo se o něm jako o volebním manažerovi strany pro letošní podzimní volby do Poslanecké sněmovny. Vedením předvolební kampaně ČSSD byl však pověřen poslanec a starosta Náchoda Jan Birke. V listopadu 2016 obdržel za práci ve prospěch evropské integrace nejvyšší francouzské státní vyznamenání Řád čestné legie. Deník Mladá fronta Dnes loni poukázal na to, žeProuzamusí mít od 1. ledna 2016, kdy se na jeho post začal vztahovat služební zákon, bezpečnostní prověrku na stupeň "důvěrné".Prouzačlánek MfD označil za lživý. Deník se podle něj zapojil do předvolební kampaně hnutí ANO proti ČSSD. Podle Strakovy akademieProuzasplňuje všechna zákonem daná kritéria pro výkon své funkce, včetně postupu ve věci bezpečnostní prověrky. Mluvčí kabinetu Martin Ayrer k tomu v prosinci 2016 uvedl, žeProuzaprochází "standardním bezpečnostním řízením" Národního bezpečnostního úřadu. Server Aktuálně.cz dnes uvedl, žeProuzastáhl svou žádost o udělení prověrky.