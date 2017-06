Stanislav Honzík , Lidové noviny Pražské metro - ilustrační foto. | foto:

PRAHA Provoz metra linky B mezi stanicemi Florenc a Českomoravská přerušil ve čtvrtek ráno pád člověka do kolejiště ve stanici Invalidovna. Metro nejezdí v obou směrech, výluka potrvá minimálně do 08:00. Vyplývá to z informací pražského dopravního podniku (DPP). Na místě zasahují hasiči i záchranáři.

„Člověk je zaklíněn pod soupravou, je potřeba ho vyprostit. Zatím nemáme o nehodě žádné bližší informace,“ řekla mluvčí pražské policie Andrea Zoulová.

Provoz byl zastaven krátce po 06:15. „Autobusové linky, pravidelně ukončené na Českomoravské, jsou prodlouženy do přestupního uzlu Palmovka,“ uvedl dopravní podnik na svém webu. Autobusy ale mají zpoždění proti pravidelnému jízdnímu řádu.