Padesátileté zpěvačce Janet Jacksonové se narodilo první dítě

Jacksonová, jejíž slavný bratr zemřel ve věku 50 let v roce 2009, již dříve opakovaně řekla, že doufá v potomka, který by pokračoval v jejím odkazu. Uvedla také, že své otěhotnění vkládá do rukou Boha, který rozhodne, zda se tak má stát, napsal kdysi britský deník Daily Mirror.

Jacksonová během dosavadní hudební kariéry získala kromě jiného šest cen Grammy, nominaci na Oscara a desítky nominací na American Music Awards, MTV Video Music Awards či Billboard Music Awards. Jako herečka se objevila například ve filmu Zamilovaný profesor nebo Malcolm X.