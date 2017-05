Padne verdikt o neštěstí ve Studénce? A kdo nahradí Babiše?

Když ne Schillerová, tak kdo? Premiér Bohuslav Sobotka v pondělí důrazně odmítl návrh současného ministra financí Andreje Babiše, aby jej v čele ministerstva nahradila jeho dosavadní náměstkyně Alena Schillerová. Server Lidovky.cz bude dále sledovat vývoj okolo tohoto ministerského postu. Představí Andrej Babiš jiného kandidáta? Nebo zveřejní premiér, koho by si v čele významného resortu představoval sám?

EET pro neziskovky. Ministerstvo financí plánuje tiskovou konferenci, na níž Andrej Babiš v doprovodu náměstkyně Aleny Schillerové a generálního ředitele Finanční správy Martina Janečka představí aktualizovanou metodiku Finanční správy k elektronické evidenci tržeb pro neziskové organizace.

Dva silní prezidenti. V Bílém domě navštíví Donalda Trumpa turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, který je na dvoudenní návštěvě Washingtonu. Že možné, že proberou i své plány na výstavbu zdí na hranici svých zemí – Turecko totiž v pondělí představilo plán ochranné zdi na hranici s Íránem, která má přispět k lepší bezpečnosti v regionu. Trump však musel nyní od svých plánů na zeď na hranici s Mexikem přesměrovat pozornost na závažnější agendu, výběr nového šéfa FBI za překvapivě odvolaného šéfa Jamese Comeyho. Očekává se, že jméno nového šéfa agentury, která aktuálně vyšetřuje možný vliv Ruska na americké prezidentské volby, oznámí každým dnem.

Výjimečný stav v Tunisku. Zatímco Turecko svou bezpečnost posiluje, Tunisko po dlouhé době čeká změna v opačném směru. Dnes by měl vypršet výjimečný stav v zemi, který byl vyhlášen kvůli teroristickým útokům v listopadu 2015. Naposledy byl prodloužen o tři měsíce 16. února.

Z Nan-ťingu do Šanghaje. Miloš Zeman pokračuje ve státní návštěvě Číny, konkrétně osmimilionového města Nan-ťingu. Dnes má na programu setkání se stranickým tajemníkem Li Čchiangem a předsedou firmy Suning, jedné z největších čínských retailových společností nevlastněných státem. Zúčastní se pietní akce u památníku takzvaného nanťingského masakru z roku 1937, kdy ve městě okupační japonská císařská armáda zlikvidovala statisíce civilistů. Bude také u otevření českého národního pavilonu a na setkání s fotbalovou asociací. Ještě v dopoledních hodinách (SELČ) by se měl prezidentský pár přepravit do Šanghaje.

Kdo bude v čele Hospodářské komory? Na 300 delegátů Hospodářské komory si dnes na celostátním sněmu zvolí nového prezidenta, představenstvo i dozorčí radu. Význam celé akce podtrhuje účast premiéra Bohuslava Sobotky i předsedy Senátu Milana Štěcha. Na dálku se objeví i prezident Miloš Zeman – z Číny pronese videozdravici.

Padne verdikt o neštěstí ve Studénce? Soudci dnes budou mít plné ruce práce s kauzami, které jsme v uplynulých měsících a letech podrobně mapovali na serveru Lidovky.cz. Na Praze 6 se začne projednávat kauza nákupu letadel CASA. Obžalobě čelí bývalá ministryně obrany Vlasta Parkanová a někdejší šéf ministerské sekce vyzbrojování Jiří Staněk. Obvodní soud pro Prahu 7 pokračuje v projednávání žaloby bývalého policisty, který přišel o práci kvůli tomu, že je HIV pozitivní. A v Novém Jičíně pokračuje soud ve věci železničního neštěstí ve Studénce, při kterém v roce 2008 vlak narazil do trosek zříceného mostu. Znalecký posudek, na který soud dlouho čekal, je už hotový. Pravděpodobně jde o poslední důkaz, po výslechu jeho autorů by mohl padnout rozsudek.

Projednávání kandidátů. Sněmovní volební komise odpoledne projedná návrhy kandidátů do rad Českého rozhlasu a České televize a do vedení Nejvyššího kontrolního úřadu.

Náušnice za miliardy. V ženevské aukční síni Sotheby’s se dostanou do dražby dvě nejcennější diamantové náušnice, jež se dosud na aukci dražily. První z nich je z modrého diamantu Apollo, druhá z růžového diamantu nazvaného Artemis. Cena obou náušnic se odhaduje na 50,2 až 67,6 milionu švýcarských franků (1,25 až 1,68 miliardy korun).