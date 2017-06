‚Padnou jako ovce‘. V Rakce narůstá nespokojenost, tvrdí manželky bojovníků IS

Chadudža Humríová, což je jedna z těchto žen, řekla, že v Rakce zůstali jen řadoví členové, kteří mají „padnout jako ovce“. Velitelé uprchli. Vedení IS se podle ní obává puče a nedůvěřuje hlavně Tunisanům, protože právě oni kritizují způsob vedení skupiny.



„Můj manžel se bál. Na seznamu hledaných bylo 70 Tunisanů, chtěli je zastřelit. O IS se nedalo svobodně mluvit ani ho kritizovat, nikdy jste nevěděli, kdo poslouchá,“ říká žena, která uprchla před šesti měsíci na sever od Rakky do vesnice Ajn Ísá.

Všechny tři ženy - dvě Tunisanky a jedna Libanonka - se vydaly do Sýrie přes Turecko s nadějí, že jim IS umožní žít podle náboženských principů. Jejich očekávání se ale nenaplnilo. Tuniští bojovníci vedení IS označovali za bezvěrce, kritizovali jeho způsob správy Rakky a také prohlubující se rozdíly mezi veliteli a řadovými bojovníky.

Humríová řekla, že její muž kradl velitelům IS auta, aby získal peníze pro převaděče, kteří páru pomohli dostat se na území pod kontrolou kurdských milicí. Muže Kurdové zatkli, ji vyslechli a nechali na svobodě.

Ve městě je podle odhadů 3000 až 4000 bojovníků

Druhou z žen, které hovořily s agenturou Reuters, je dvacetiletá Libanonka Núr Hudaová, matka dvou dětí. Její první muž padl v boji. Ženy se poznaly v domě, kde IS pod zámkem držel vdovy po svých členech. V přeplněných pokojích ženy i s dětmi čekaly, zda si je vyberou další členové IS. Dělali to údajně jen podle slovního popisu vdov, který dodávala bojovníkům jedna členka IS. Muž, který dům spravoval, ženy vyměňoval za peníze nebo zbraně, velký zájem byl hlavně o německé pistole Glock.

Hudaová řekla, že její druhý muž byl zraněný na obou rukách, nebyl dočasně nasazován do boje a velmi dobře se staral o její děti. IS mu ale přestal vyplácet peníze.

Velitelům IS se říkalo v Rakce emír. Žili prý v těch nejlepších domech, oblékali se do lepších šatů, guvernér Rakky z IS vyčlenil nejvýznamnější a dobře placené pozice v administrativě příbuzným.

Koalice a oddíly, které nyní bojují o Rakku, odhadují, že ve městě je 3000 až 4000 bojovníků IS, i když velitelé uprchli. Americké tajné služby se domnívají, že vedení vybudovalo novou základnu v Majádínu v provincii Dajr az-Zaur.

Do tábora v Ajn Ísá zatím přišlo kolem 7000 lidí, kteří prchali z Rakky. Mezi nimi je 20 rodin cizinců včetně Rusů, Tunisanů, Libanonců a Indonésanů.