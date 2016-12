Paměť je fenomén, který mě nikdy nepřestane fascinovat, říká zakladatel Školy paměti

Lidovky.cz: Nosíte u sebe diář? Ať už papírový či smartphone s organizérem?

Diář u sebe nosím neustále – a to ve své hlavě. Ne vážně, diář mám, ale nenosím ho s sebou, používám ho spíše pro delší plánování svých projektů. Pro zapamatování termínů schůzek diář nepotřebuji.

Lidovky.cz: Ptám se proto, že jste zakladatel Školy paměti a vedete paměťové kurzy. Zajímalo by mne tedy, jestli jako odborník spoléháte pouze na svou hlavu či máte také pomocné „paměťové berličky“?

Neřekl bych tomu paměťové berličky, ale ano, spoléhám se právě na paměťové techniky, pomocí kterých se dají termíny nebo různá výročí krásně zapamatovat.

Lidovky.cz: Jak se člověk stane odborníkem na paměť?

Vždy mě zajímaly možnosti paměti a lidského mozku. Konkrétně s paměťovými technikami jsem se poprvé setkal při studiu v Německu. Hledal jsem způsoby, jak si zapamatovat velké množství informací. Když jsem si pak sám vyzkoušel, o kolik efektivnější je učení pomocí technik, skoro jsem tomu nevěřil. Proč nás na školách nikdo nikdy neučil, jak se učit? Studoval jsem dostupnou literaturu o paměti a zkoušel jsem techniky na sobě a na svých blízkých. Delší dobu jsem také učil jazyky a připadalo mi, že je obrovská škoda, že o paměťových technikách ví tak málo lidí a všichni se při studiu tolik trápí. Proto jsem založil Školu paměti. Od té doby prošly mými kurzy už tisíce lidí a mám tedy již vyzkoušené, že techniky fungují perfektně.

Jakub Pok Je lektor a zakladatel Školy paměti. Absolvoval Institut mezinárodních studií Fakulty sociálních věd a Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy. Kromě mezinárodních a humanitních studií úspěšně zakončil studia práv. Technikami na zlepšování paměti se zabývá více než osmnáct let. V roce 2009 založil Školu paměti. Společně se svým týmem momentálně vyvíjí aplikaci 2000 slovíček pro výuku cizích slovíček. Aplikace je postavena na vědecky ověřené technice využívající představivost a fantazii.



Proč vás začala fascinovat právě lidská paměť?

Je to zajímavý fenomén. O lidském mozku a paměti se toho stále moc neví. Řada informací je postavena na zkoumání mozků lidí po úrazech nebo s různými poruchami. Zajímavé je, že ve starém Řecku a Římě věděli o paměti možná více než my dnes. Například geniální technika tzv. paměťových cest nebo paláců byla využívána řečníky ve starém Římě, kteří fascinovali lid několikahodinovými proslovy bez poznámek. Pak ale nastalo poměrně dlouhé období, kdy se na techniky tak trochu „pozapomnělo“. Lidé ale dnes hledají možnosti, jak se efektivněji učit, nebo jak umět lépe prezentovat. A proč k tomu nevyužít právě fenomenální možnosti, které skýtá náš mozek?

Lidovky.cz: Za 90 vteřin jste schopný si zapamatovat přesné pořadí 52 kanastových karet. Dokázal byste to naučit i mne? Jaké využíváte paměťové techniky?

Určitě. Je to jen o použití správné techniky a tréninku. Jako všechny techniky i tato využívá naší představivosti a toho, že si lépe pamatujeme obrázky. Lidem to možná přijde zpočátku zvláštní, ale k obrazům se paměť mnohem lépe vrací. Pro každou kartu tak máme jeden zástupný obrázek. Ty se pak vkládají do paměťové cesty. Je to velmi zábavná technika a krásně se tak dá trénovat paměť.

Lidovky.cz: Pro mne je největším problémem zapamatovat si jména a čísla. Proč tomu tak je a jaký postup při učení byste mi poradil?

To nejste sama. Je to úplně klasický problém, se kterým přichází většina lidí na naše kurzy. Nejtěžší je totiž zapamatovat si právě jména, čísla a slovíčka. A proč? Právě proto, že jsou pro naši paměť tak nicneříkající a neuchopitelná. Často si o člověku pamatujeme různé detaily, co měl na sobě, kde na večírku seděl, co dělá jeho manželka, ale jméno nebo telefonní číslo si prostě nezapamatujeme. Na čísla, jména i slovíčka existují paměťové techniky, kdy se vždy snažíme převést nicneříkající slovo na nějaký, pro nás uchopitelný, obraz. Zpočátku je třeba techniky trochu potrénovat, ale čím více je používáte, tím jste lepší. Informace je také třeba zopakovat, jinak vám v paměti nezůstanou. Zkuste jméno nově představené osoby v průběhu konverzace několikrát zmínit a uvidíte, že to k jeho zapamatování pomůže.

Čím to je, že si lidé pamatují bláznivé vtipné detaily, ale zásadní informace si většinou nejsou schopni vybavit?

Souvisí to právě s tím, na jakých principech funguje náš mozek. Je prokázáno, že paměť lépe slyší na obrázky. Čím jsou vtipnější a absurdnější, tím lépe si je zapamatujeme. Pokud se učíme slovíčka nebo státnicové otázky klasickým biflováním, mozek jako kdyby nám říkal: „Tohle mě nudí, takovou informaci si ani nechci pamatovat!“ Zní to možná zvláštně, ale je to tak. Na tomto pravidle jsou položeny všechny paměťové techniky – vytváříme zábavné a fantazijní příběhy, které si nás mozek bude chtít zapamatovat. Pokud se například učíme španělské slovíčko BODA, což znamená SVATBA, můžeme mít třeba bláznivou představu, kde vidíme svatbu, na které nevěsta BODÁ ženicha. Ano, je to trochu absurdní, ale když si vše zkusíte živě představit, slovíčko si tak zapamatujete mnohem lépe.

Lidovky.cz: Zajímalo by mne, zda jsou rozdíly mezi pamětí u mužů a žen?

Je prokázáno, že mozky žen a mužů mají odlišnou stavbu a fungují trochu jinak. Některé výzkumy dokazují, že ženy při řešení úkolů spíše zapojují obě mozkové hemisféry, zatímco muži každou zvlášť. Nedá se ale úplně říci, že jsou zde rozdíly v paměti u mužů a žen a už vůbec, jestli má někdo lepší paměť. To souvisí spíše s jejím trénováním. Po zkušenostech z vedení kurzů paměti mohu potvrdit, že paměť nesouvisí s věkem nebo s pohlavím, ale spíše s tím, jak aktivně mozek používáme. Mozek funguje totiž trochu jako sval, když ho příliš nenamáháme, zakrní. Pokud jsou ale lidé aktivní a paměť trénují, mohou se dobrou pamětí pyšnit i v pokročilém věku.

Lidovky.cz: Společně s týmem Školy paměti chystáte nyní aplikaci 2000 slovíček pro učení cizích jazyků, díky které je možné naučit se 100 slovíček za méně než hodinu. Proč právě 2000 slovíček?

Protože jsme přesvědčeni, že 2000 slovíček je velmi slušný základ pro komunikaci v jakémkoli cizím jazyce. Samozřejmě budeme slovíčka postupně přidávat, ale s aktivní znalostí dvou tisíc slovíček už se dá velmi dobře komunikovat. I rodilý mluvčí, který má znalost slov v mateřštině podstatně větší, v běžné konverzaci využívá jen zlomek celkového počtu.

Lidovky.cz: Na jakém principu bude fungovat?

Slovíčka budou rozdělena tematicky do lekcí. Uživatelé se je budou učit pomocí vědecky ověřené Techniky klíčového slova. Ta spočívá opět v tom, že v cizím slovíčku hledáme podobnost s nějakým českým slovem a následně tvoříme příběhy. Naše aplikace již příběhy obsahuje, takže v tom mají lidé práci ulehčenou. Ke každému slovíčku bude také možné si pustit správnou výslovnost a přečíst si jeho použití ve větě. Velmi zásadní je pak zopakování slovíček, které aplikace sama plánuje. Slovíčka se tak dostanou do dlouhodobé paměti a to je naším cílem.

Lidovky.cz: Pro jaké jazyky bude dostupná?

Nejprve začínáme s angličtinou. Postupně budeme slovíčka přidávat, chceme také přidat různé vychytávky jako nepravidelná, frázová slovesa nebo předložkové vazby. Pak začneme také se španělskými a německými slovíčky. Zatím jsou reakce na aplikaci velmi pozitivní, což nás těší a podle zájmu lidí můžeme postupně přidávat.

Lidovky.cz: A poslední otázka na závěr, jak často se vám stává, že na něco zapomenete?

Nikdy! Ne, dělám si legraci. Pokud si něco chci opravdu zapamatovat a použiji paměťovou techniku, prakticky se mi nestane, že bych zapomněl. Často ale děláme několik věcí najednou, a člověku pak něco vypadne. To je ale spíše otázka nedostatečné koncentrace.