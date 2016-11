Pamětní deska legionáři Arazimovi. Byl inspirací tvůrcům Četnických humoresek

Arazimova dcera Alenka Smolková v sobotu novinářům řekla, že má na otce ty nejlepší vzpomínky, podle ní byl pracovitý a staral se o rodinu. „Všechno co se tady dneska událo je částečně odčinění, protože za války a po válce byl otec diskriminovaný a s ním i celá rodina,“ řekla Smolková. Sama se přiznává, že na dobu, kdy byl otec mezi světovými válkami četníkem, si příliš nepamatuje, seriál Četnické humoresky je ale její oblíbený a otce ji připomíná.



Autor námětu seriálu Michal Dlouhý v sobotu řekl, že režisér seriálu Antonín Moskalyk chtěl příběh původně zasadit do okolí České Skalice na Náchodsku. Ta tehdy spadala pod četnickou pátrací stanici v Hradci Králové. „V kalendářích četnictva jsme našli sestavu hradecké pátračky se jmény Šiktanc, Arazim, Jarý a Šebestík. A jména postav v seriálu z toho vycházejí,“ řekl Dlouhý. V seriálu roli Karla Arazíma ztvárnil herec Tomáš Töpfer.

Po odvysílání seriálu a napsání knihy Dlouhého kontaktovala dcera Arazima, která doplnila další informace o životě otce. Dlouhý se setkal také s dalšími potomky četníků z hradecké stanice.

Arazim se narodil 20. listopadu 1898 v Sedlčánkách. Za první světové války bojoval na italské frontě, kde v červenci 1917 přeběhl do italského zajetí a již 5. října 1917 se přihlásil do československé zahraniční armády. Později bojoval u Ferrary či Doss Alta. Po skončení války se zúčastnil osvobozování Slovenska a v roce 1921 byl demobilizován. V srpnu 1921 nastoupil jako četník a postupně prošel několika funkcemi.

Po okupaci Československa působil jako velitel četnické stanice v Holicích a v roce 1943 jako legionář předčasně penzionován. V květnu 1945 se přihlásil na četnické stanici v Holicích do služby, při odzbrojování ustupujících německých jednotek byl ale Němci 6. května zadržen a jen se štěstím unikl popravě.

Od 10. května 1945 sloužil v Albrechticích, později v dalších služebnách v pohraničí a poté na Hradecku. V roce 1955 byl přeložen do trvalé výslužby. Do roku 1961 pracoval jako vrátný, do důchodu šel v roce 1963. Josef Arazim zemřel v Hradci Králové dne 14. listopadu 1975.