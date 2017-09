DOČEKAL: Jak ministra zahraničí přepadla karnevalová horečka v ND

Člověk ze zoufalství snadno pomate se, zpívá se v písni Plastic People, ale může se to stát i ve skutečnosti.

Ba co hůř, leckdo se pomate i během největšího svátku demokracie, jímž jsou bezesporu volby. Problém totiž je, když se tento vznešený svátek převrátí do karnevalového reje. Během oslav masopustu (carne vale) panují, jak známo, převrácené hodnoty, vše je postaveno na hlavu,vlády se ujímá král-šašek, stařeny soutěží o královnu krásy a blázen káže moudra.



Tato karnevalová horečka zřejmě postihla i ministra zahraničí, když ve čtvrtek minulého týdne vnikl v masce Zdeňka Nejedlého do Národního divadla, zastavil zkoušky a pronesl vpravdě masopustní projev, v němž sdělil, že divadlo by měl řídit lid, nebo přinejmenším odbory. Pak v doprovodu své suity, v níž malou, ale významnou roli Dottoreho ztvárnil i šéfredaktor Divadelních novin Josef Herman (gratulujeme!), odkvačil první diplomat země zahajovat dožínky a následně skákat padákem. Zemědělný lid jistě poučí o práci se zrnem a klukům ze 101. výsadkové divize ukáže pár chvatů... Díky, díky za to!

Ale zpět na zem čili na prkna ND. Národní divadlo má devět odborových organizací, jimiž jsou zastupování někteří z 1300 zaměstnanců. Ve stávkové pohotovosti je jedna z těchto devíti, která sdružuje šedesát členů operního sboru. Dá se tedy očekávat ještě návštěva ministra průmyslu a energetiky s projevem o využití tvůrčí energie, výsadek několika ministrů bez portfeje, ale zato s pevným názorem na umění a nakonec snad přijde i ministr zdravotnictví s igelitkou neurolů a všem dá po platíčku.

Svátek demokracie totiž ještě zdaleka nekončí, takže se lze nadát lecčeho, třeba i odvolání ředitele Národního divadla.

Já jako nezávislý odborník z praxe budu však v klidu sbírat muchomůrky bílé v lese, a kdybych si snad s houbařením nevěděl rady, zeptám se šéfa zamini.

Autor je divadelní režisér.