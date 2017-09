Panika a dochází benzín. Hurikánu Irma se bojí i místní, říká Češka v Miami

MIAMI/PRAHA Uzavřené školy, vyprodaný benzín, nucená evakuace ale i dlouhé fronty před práznými čerpacími stanicemi. Pár poznatků Jany Cíglerové z evakuace v Miami, kde žije se svými třemi syny. Když zaznamenala, že se blíží hurikán, sbalila rodinu do auta a vydala se do sousední Alabamy. Podle ní se hurikánu Irma bojí i otrkaní Floriďané

Lidovky.cz: Jak začala evakuace Miami?

V pondělí byl Labor day, to bylo volno a přípravy začaly v úterý. V ten den začali již lidé hysterčit, skupovat vody a před benzínkami se dělaly fronty. Tohle se začalo stupňovat, čím víc se ukazovalo, že Irma neslábne a že se začíná stáčet k Floridě. Došlo to až k tomu, že se uzavřely školy na čtvrtek a pátek. V ten moment si všichni uvědomili, že situace začíná být vážná, že děti nemůžou do školy, že končí veřejné aktivity a tak.

JANA CÍGLEROVÁ Vystudovala žurnalistiku na FSV UK a International Journalism na City University v Londýně. Působila jako britská zpravodajka Lidových novin, vedla časopis Elle, založila přílohu ONA DNES a uváděla vlastní módní pořad Pret a Porter na Expresrádiu. Pro ČT točí dokumenty Třináctá komnata a v MF DNES píše do čtvrtečního Magazínu. Jana Cíglerová a synové na cestě z Miami do Alabamy.

Lidovky.cz: Vy jste vyrazili kdy?

Dnes je třetí den, kdy jsme na cestě. Ve středu jsem sbalila děti a jeli jsme pryč. Mám tady tři malé kluky a manžel jezdí tam a zpátky do Prahy. Bydlím na severu Miami a tam byla dobrovolná evakuace, zatímco na jihu Miami byla nařízena nucená evakuace. A já jsem stála před rozhodnutím jestli odjet.

Lidovky.cz: Proč jste se nakonec rozhodla k evakuaci?

Kdybych neodjela, tak nám povinně namontují na okna plechové okenice a v tu chvíli je v domě tma. A pak když vypnou elektřinu, tak musíte mít svíčky, baterky a tam jsem nechtěla zůstávat s malými dětmi.

Kromě toho mi lidé v okolí, kteří zažili hurikán Andrew v roce 1992, říkali, že nejhorší na tom hurikánu je, ve chvíli kdy udeří, že ačkoliv nemá třeba takovou sílu, aby zabíjel, tak je to ohlušující řev. Je to jakoby přistávalo letadlo, ale ne a ne přistát. A pro mě ta představa, že mám tohle zažít s kluky, kterým je tři, pět a devět? To jsem se raději sebrala a jela dřív, než vyrazí masa lidí za mnou.



Jana Cíglerová a synové na cestě z Miami do Alabamy.

Lidovky.cz: Jak vypadá cesta?

Dva poslední dny to bylo ucpané. Ve čtvrtek bylo největší peklo na dálnici, protože jak skončila škola, tak hned všichni vyrazili na cestu. A protože já musím s kluky stavět co tři hodiny, tak mě všichni dojeli. Navíc Rick Scott, což je guvernér Floridy, měl velmi ostrý projev, který poslouchali úplně všichni. Říkal „Get out“ - vypadněte. Nečekejte na nic, nečekejte, jak to dopadne, sbalte věci rodinu a jeďte.

Lidovky.cz: Jak na to lidé reagovali?

Vyznělo to tak naléhavě, že se lidé prostě sbalili a jeli. Ale já jsem na cestě potkala úplně úžasný lidi, oni mají prostě skvělou náladu a jsou neskutečně solidární. Ale myslím si, že to mají i Češi. Že jakmile jde o velkou věc, tak to z lidí vynese to dobré. Je tu cítit pozitivní duch a já cítím ohromný respekt k téhle zemi.

Lidovky.cz: Máte dostatek benzínu na cestu, nebo je nedostatek?

No musíme si dělat zásoby. Některé benzínky jsou úplně zavřené, ale i tak jsou u nich fronty. Lidé, jak nemají co dělat, tak čekají i před prázdnými čerpacími stanicemi, až přijede cisterna a doplní benzínku.

Tady totiž když nemáte benzín, tak jste v pytli. To je snad horší, než když nemáte vodu. Protože když uvíznete na dálnici, tak musíte mít kvůli vedru puštěnou klimatizaci. Ale na to potřebuje benzín.

Lidovky.cz: A vody máte dost?

Voda byla v Miami v obchodě na příděl. Maximálně dva galony na osobu (7,57 litru – pozn. red.). A všichni byli docela disciplinovaní, ale i tak jsem potkala jednoho pána, který si šel pro vodu dvakrát. Je to vlastně nedůstojné v tom, že žebráte o vodu. Nejde o to, že by voda nebyla, ale že může být po hurikánu kontaminovaná. Dokonce si teď někteří lidé napouští vany, aby potom měli čím splachovat. Říkají, že bychom měli mít galon na osobu na den.

Lidovky.cz: Hurikán, ale ještě Floridu nezasáhl..

No, to je na tom paradoxní. Že se nic neděje. Dnes poprvé se ochladilo asi o deset stupňů a je poznat v tomhle, že se něco děje. Jinak je ale příjemný vánek, slunečno a vcelku krásné počasí. A teď se máte připravit, jako byste šel do bunkru. Možná se nic nestane, když to neuděláte. Ve chvíli, kdy se ukáže kam se Irma stočí, tak už je pozdě.

Lidovky.cz: Jak daleko se musíte evakuovat?

Je to na každém člověku. Já bydlím v severní části Miami a někteří lidé z jihu města se přesouvají pouze tam, odkud já ujíždím. Ale aby mě to minulo úplně, tak já jedu do sousedního státu Alabama. Tam by mohlo sice pršet, ale vypadá to tak, že Irma ten stát mine.

Lidovky.cz: Podle čeho se rozhodujete vy?

Já se orientuji podle Floriďanů. Teď totiž i ti, kteří zažili hurikán Andrew a jsou každý rok zvyklí se evakuovat, se začali bát a panikařit. A tak jsem pochopila, že to bude vážné. Oni jsou pro mě takový lakmusový papírek. A hlavně mám tady svoje tři poklady a riskovat si nemůžu dovolit.