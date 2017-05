Motýlek, kravata či šátek jako koření pánského šatníku. Náramkům se ale vyhněte

Vsadím se, že každý z vás, mých čtenářů, disponuje zálibou v minimálně jednom druhu doplňků. Někdo je zaměřený na hodinky, jiný na kravaty, ponožky, a nebo třeba sluneční brýle. Samozřejmě záleží na profesi, kterou vykonáváte. U každého doplňku by se měla skloubit funkčnost s estetickou hodnotou. Pro Řeky bylo spojení dobrého a krásného životním (lehce nadneseno) přesvědčením, neboli kalokagathia. Velmi nadneseně se můžeme připodobnit ke klasickému řeckému aristokratu, aténskému gentlemanu.



K dosažení nonšalance, která je pro muže naprosto nezbytná, je třeba, aby se alespoň jeden z doplňků vymykal.

Leo Macenauer Leo Macenauer pochází z rodiny s krejčovskou tradicí, již jeho dědeček byl ředitelem OP Prostějov. Jeho specializací je pánská móda, absolvoval stáže u Calvina Kleina či v Londýně u známého krejčího Charlieho Allena. Kromě vlastních kolekcí spolupracuje s předními firmami jako například s Festkou.

Hodinky. Většina z nás hodinky nosí. Opodstatněnost prohlášení “čas je relativní” je nesporná a navíc díky rozmachu chytrých zařízení, která nám neměří pouze čas, ale i kroky, spálené kalorie a jiné aktivity (divili byste se, co vše lze z dat vyčíst), přes to vše si hodinky stále drží prvenství v pánských doplňcích. Avšak jako u každého jiného zboží by mělo platit, že kvalita převyšuje kvantitu. Jste-li zastáncem koženého pásku a chcete pouze jedny hodinky, je dobré se rozmyslet, zdali černý/ hnědý pásek, doporučoval bych v barvě obuvi a pásku. Klasický ocelový, stříbrný, platinový bude vždy elegantním doladěním vašeho obleku, jakéhokoli jiného outfit(u).



Avšak celo-zlaté hodinky nejsou v 99 % dobrou volbou. Pokud ovšem: nejste zlatokopem, rapovým zpěvákem a nebo dealerem omamných látek z 80. let. V současné době je sice retro “in”, většinou se jedná o pomíjivý módní výstřelek na krátký čas jedné sezóny. Toto tvrzení platí i o populárních digitálkách (některým klidně jim říkejte iWatch). Eleganci jsou spíše daleké než blízké. Kalkulačku mnohem přehlednější zajisté máte na telefonu. Na druhou stranu barevné pásky mohou vašemu vzezření dodat na svěžesti v jakékoli roční době. Záleží na vaší odvaze a náladě. Za kvalitními kousky nemusíte nijak daleko, v českých zemích máme tradiční výrobce hodinek, kteří vám zajisté rádi a dobře poradí.

Manžetové knoflíčky. Kdysi známkou extravagance a honosnosti lidí, co se rádi zdobili. Průkopníkem byl zajisté Ludvík XIV. Bývaly pokryté drahokamy a vyrobeny z nejdražších kovů. Nosily je pouze nejvyšší vrstvy. V první polovině 19. století, s příchodem francouzských manžet (rukávy nezapíná na knoflíčky, ale na manžety, kdy se manžeta překládá směrem vzhůru), se rozšířily mezi širší obyvatelstvo. Název “francouzská” je zavádějící, neboť s tímto stylem zapínání nepřišel nikdo jiný než Britové a samozřejmě z čistě praktického důvodu. Postupem času tento artikl začaly vyrábět nejrenomovanější firmy jako Tiffany, Cartier a britští Deakin&Francis.

Stále si udržují onen punc luxusnosti a jedinečnosti. Při koupi prvního kusu dbejte na nadčasovou eleganci a kvalitu, vyhněte se barvám, okázalému lesku a obrázkům (nejdete-li na večírek super-hrdinů). Pakliže již nějaké ty elegantní klasické vlastníte (jedná se o ty spíše matné varianty) a rozšiřujete sbírku, můžete se pustit do okázalejších podob - avšak nezapomeňte, že LEGO kostičky mohou jak pobavit, tak i ublížit - i vašemu postavení. Mimochodem manžetové knoflíčky patří mezi vhodné dary pro nadřízené, hodnostáře, šlechtu a obdobné entity. Krása spočívá v jejich funkčnosti a majestátnosti - díky ní se mohou předávat z generace na generaci (pokud jsou opravdu “echt”).

Prsteny. Snubní prsteny jsou povoleny za každé situace. Vždy jsou otázkou nejen vašeho vkusu ale i samozřejmě vyvolené osoby (ať se jedná o ženu, či muže). V našich podmínkách se víceméně nesetkáváme s jiným typem prstenů. V zahraničí jsou oblíbené i rodinné, pečetní, univerzitní, firemní, týmové atd. Pokud se rozhodnete pro takovýto pánský šperk, volba je opravdu na vás, vy jej budete nosit.

Vyhněte se náramkům

Náramky. Budu-li mluvit obecně, raději bych se náramkům vyhnul. Představují velmi ožehavé téma. V mnoha kulturách znamenají sílu a moc daného jedince. V současné době se s nimi setkáváme spíše na charitativních akcích. Měli byste, pánové, nosit tuto ozdobu pouze pokud dané “věci” opravdu věříte. Osobně je moc nedoporučuji.



Obecně o špercích platí: dodržování barevnosti kovů! Ať se již jedná o kombinaci snubního prstenu, hodinek, manžetových knoflíčků, spony do kravaty, či spony na pásku - jednolitost je výhrou.