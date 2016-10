Paříž má speciální místnost pro aplikaci drog. Narkomanům nabízí bezpečné útočiště

Místnost je rozdělena do několika menších částí, do nichž uživatelé vcházejí individuálně. Zaměstnanci jim poskytnou veškerý potřebný sterilní materiál a na aplikaci drogy mají 30 minut. Personál je vždy připraven zasáhnout v případě předávkování nebo v případě, kdy toxikoman nemůže nalézt vhodnou žílu. V takové chvíli je ale personálu striktně zakázáno narkomanům v aplikaci pomoct. Jejich úkolem je uživatele drog pouze zavést do odpočívárny, kde mohou vyčkat na pomoc zdravotní sestry, lékaře nebo sociálního pracovníka, uvedl francouzský deník Le Monde.



Služba je založena na anonymitě. Po vstupu do místnosti musí toxikoman ukázat pracovníkům drogu, kterou si má v úmyslu injekčně aplikovat. Zaměstnanci centra prověří její kvalitu. Pakliže zjistí, že se jedná o nekvalitní drogu, mají povinnost na to uživatele upozornit. Tím mohou předejít reakcím, které by mohly stát závislého návštěvníka akutně ohrozit na životě.

„Distribuovat pouze injekční stříkačky již není dostačující pomocí. Injekce, které jsou na počátku sterilní, jsou v nečistém prostředí nebezpečné pro zdraví uživatelů,“ uvedl pro Le Monde doktor klinické psychologie, předseda Federace pro závislosti a spoluautor „aplikační místnosti“ Jean-Pierre Couteron.

„Asociace, které pomáhají snižovat riziko užívání drog, už nejsou schopny pokrýt všechny drogové uživatele, kteří si látky aplikují na ulicích, parkovištích či veřejných toaletách“, doplnil. Studie a výzkumy podle Couterona potvrzují, že ponechat uživatele drog bez kontroly jim dává minimální šance a neotevírá jim cestu ke změně.



Senátoři odsouhlasili zavedení „aplikační místnosti“ ve Francii po dobu 6 let, a to v souladu s doporučeními vlády a senátního výboru pro sociální záležitosti. Otevření místnosti bylo pro část politického spektra kontroverzním tématem. Vášnivé debaty se stáčely k tomu, zda tím může banalizovat užívání drog či přispět ke koncentraci drogově závislých lidí v jedné části města.

„Tyto projekty mají naopak pozitivní přístup. Pomohly snížit rizika infekce nebo nakažení žloutenkou či virem HIV, a dokázaly také snížit kriminalitu,“ reaguje na tyto připomínky doktor Couteron.



V desátém pařížském obvodu se dveře sálu poprvé otevřely veřejnosti za přítomnosti ministryně zdravotnictví Marisol Tourineové a pařížské starostky Anne Hidalgové.

Historicky první „aplikační místnost“ se otevřela v Bernu ve Švýcarsku roku 1986. Od té doby podobné projekty vznikly v Německu, Norsku, Dánsku, Lucembursku a Španělsku. Mimo Evropu takové sály existují v Austrálii a Kanadě.

Každý z nich má trochu jiný koncept. Například v Dánsku má místnost podobu pojízdné kliniky ve formě minibusu.