Pařížský Bataclan vzkřísil koncert Stinga, lístky byly vyprodány během půl hodiny

„Je důležité, aby klub znovu ožil a zůstal místem pro koncerty i potom, co se stalo. Je potřeba znovu nalézt normální život,“ citovala Stinga agentura AFP.



Britský zpěvák v Bataclanu vystoupil jako tehdejší frontman kapely Police v roce 1979. Jeho sobotní koncert, doprovázený zvýšenými bezpečnostními opatřeními, měl být natočen a odvysílán francouzskou televizí TV5 do celého světa v noci z neděle na pondělí.

Minutou ticha začal v sobotu večer koncert britského zpěváka Stinga, kterým se v předvečer prvního výročí teroristických útoků v Paříži se 130 mrtvými opět otevřel pařížský klubu Bataclan. Přímo v klubu islamisté zavraždili devět desítek lidí, kteří přišli na koncert americké rockové skupiny Eagles of Death Metal. Renovovaná koncertní síň byla plná lidí i silných emocí.

„Dnes večer máme dva úkoly: vzpomínat a oslavovat život. Nezapomeneme,“ prohlásil Sting na úvod.

„Je to po roce poprvé, co jsem si vyšel na veřejnost. Nechodím do kina, na koncerty, jen si nakoupím a celou dobu sedím doma,“ svěřil se agentuře AFP třicátník Aurélien, který před rokem přežil útok v klubu. „Dnes večer se vracím k životu, jaký jsem vedl před tím. Je to povinnost, závazek být tady, protože 90 lidí sem už nikdy přijít nemůže,“ dodal chvějícím se hlasem.



Před klubem ležely květiny a plály svíčky k uctění památky obětí tří islamistů, kteří vtrhli do klubu a palbou z útočných pušek rozsévali smrt, než se vyhodili do povětří. K útokům se přihlásilo radikální hnutí Islámský stát.

Hodně diváků přišlo do klubu s růžemi. „Myslím, že to bude dojemný večer. Je dobře, že se Bataclan vrací ke své identitě, není důvod to měnit,“ uvedla osmačtyřicetiletá Claire, která na místo dorazila s více než dvouhodinovým předstihem, „kvůli Stingovi, oslavě života a uctění památky obětí“.

Police před koncertem posílila bezpečnostní opatření a cestou na koncert bylo podle agentury AP nutné zdolávat zátarasy a důkladné prohlídky. Desítky po zuby ozbrojených policistů vítaly šťastlivce, kteří sehnali lístky na beznadějně vyprodaný koncert. Jeho výtěžek má podpořit pozůstalé po obětech pařížských útoků.

V neděli, přesně rok po útoku, se u síně uskuteční pietní shromáždění, při němž podle francouzských médií bude odhalena pamětní deska. Ceremoniálu se zúčastní zřejmě i hudebníci ze skupiny Eagles of Death Metal, jejíž představení masakr přerušil.

Při večerních atentátech loni 13. listopadu zabili v Bataclanu tři islámští radikálové 90 lidí. Takřka souběžně zavraždili jiní islamisté na sportovním stadionu a ve dvou pařížských restauracích dalších 40 lidí.

K tragédii se v sobotu vyjádřil i francouzský premiér Manuel Valls v článku zveřejněném v několika evropských listech. „Neuplyne den, abych nepomyslel na oběti z 13. listopadu i další oběti terorismu a jejich rodiny. Zítra se Francie, sjednocená ve vzpomínkách, sebere,“ napsal. Podle Vallse hrozí ve Francii i na celém starém kontinentu další podobné útoky. Evropané ale terorismus porazí, vyjádřil své přesvědčení francouzský premiér.