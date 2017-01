Kauza CASA: Parkanová se nesmířila s pokutou za výslechy. ’Jde o svobodu slova’

Někdejší šéfku resortu obrany pokutoval Úřad na ochranu osobních údajů za to, že během vyšetřování kauzy na svém webu zveřejnila přepisy výslechů svědků. Podle ní ukazovaly její nevinu v případu, na což chtěla upozornit veřejnost. Jenže podle úřadu tím narušila osobnostní práva svědků, Parkanová kvůli tomu dostala pokutu 16 tisíc korun. Loni v září pak u Městského soudu v Praze neuspěla s žalobou, jíž chtěla pokutu odvrátit.

S verdiktem se ale nesmířila, zastání nyní žádá u Nejvyššího správního soudu. „V tomto případě podle mého nejhlubšího přesvědčení nemůže mít přednost ochrana osobních údajů před svobodou slova,“ vysvětlil serveru Lidovky.cz Parkanové advokát Tomáš Sokol, který kasační stížnost podal v úterý. Podle něj jeho klientka musí mít právo hájit se i před veřejností, když o jejím stíhání každý ví. „Připadá mi proto naprosto nepřijatelné, aby se nemohla bránit tím, že bude říkat, že nikdo ze svědků proti ní nevypovídá,“ dodal.

Sokol navíc argumentuje, že výslechy citlivé údaje svědků neobsahovaly. „Tam žádná osobní data, která by zasahovala do práv těch lidí, nebyla. To nebyl popis intimit, ale toho, co ti lidé dělali v práci,“ míní. Známý právník tento případ přirovnává k příběhu Františka Ryneše z Třebíče, jehož stejný úřad potrestal pokutou za instalaci bezpečnostních kamer na svůj dům. Prý tím narušil soukromí kolemjdoucích. Případ v roce 2015 skoro po sedmi letech „rozsekl“ Nejvyšší správní soud, když pokutu zrušil.

Čekám precedenční rozhodnutí, řekla Parkanová

Svou sankci už přitom někdejší dlouholetá politička uhradila. Podáním k Nejvyššímu správnímu soudu sice může dosáhnout na své peníze zpátky, ale Parkanová v první řadě usiluje o něco jiného. „Ty peníze mi sice nejsou lhostejné, ale rozhodnutí soudu bude precedentem, ať už bude jakékoliv,“ uvedla exministryně pro server Lidovky.cz s tím, že svým zpřístupněním výpovědí jen využila svého práva hájit se.

Vláda Mirka Topolánka rozhodla o nákupu čtveřice letadel CASA už v demisi, smlouvu na to podepsala s firmou Omnipol.

Advokát Sokol přisvědčuje, podle něj už se pře posunula do souboje o princip. „Jak úřad vykládá povinnost mlčenlivosti, by znamenalo, že nikdo, ani novinář, nesmí zveřejnit žádnou informaci. A tady poukazuji na to, že zcela běžně jsou takové informace zveřejňovány,“ upozornil. „Na začátku bylo hluboké přesvědčení, že klientka nečiní nic nezákonného. Ale nyní ta věc přerostla do fáze, kdy to lze označit za principiální spor,“ dodal.

Samotná kauza údajně přespříliš nákladné akvizice čtyř letadel CASA má kořeny v roce 2009, kdy druhá vláda Mirka Topolánka transakci za 3,5 miliardy schválila. Parkanová tehdy byla ministryně obrany. V létě 2012 ji pak spolu s bývalým šéfem sekce vyzbrojování resortu Jiřím Staňkem kriminalisté z protikorupčního obvinili kvůli tomu, že pro vládu nezadali znalecký posudek, jenž by určil přesnou cenu letadel. Vzniknout tak měla škoda 658 milionů korun.

Soud vrátil případ žalobcům, nikdo však zatím nevyšetřuje

Státní zástupce poslal k soudu případ v prosinci 2015, dvojici obžaloval ze zneužívání pravomoci veřejného činitele a porušování povinnosti při správě cizího majetku. Škodu navíc spočítal na 818 milionů. Jenže soud loni v září případ shodil ze stolu, žalobcům ho vrátil k došetření. Podle soudu se totiž policii ani státním zástupcům nepovedlo objasnit údajný motiv Parkanové, v obžalobě se pracuje s domněnkami a způsob stanovení škody je nepřijatelný.

„Nedošlo k objasnění základních skutkových okolností, bez kterých není možné v hlavním líčení ve věci rozhodnout,“ uvedla v rozhodnutí mimo jiné soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 6 Markéta Binderová, která má rozhodování případu na starosti. Státní zástupce si proti tomu podal stížnost, ta putovala na Městský soud v Praze. Protože se s ní dosud nevypořádal, žalobce spis policii ještě nevrátil. Nic se tak zatím nedošetřuje.

„Nepovažuji usnesení nalézacího soudu za důvodné, posečkám tedy na rozhodnutí odvolacího soudu, neboť může mít zásadní dopad na důvodnost či rozsah došetření požadovaného nalézacím soudem,“ vysvětlil serveru Lidovky.cz Jan Kořán z Vrchního státního zastupitelství v Praze, který Parkanovou obžaloval. „Jednání zatím nařízeno není. Domnívám se ale, že proběhne ve velmi brzké době,“ řekla pak serveru Lidovky.cz k vyřizování stížnosti mluvčí městského soudu Markéta Puci.