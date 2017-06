Parodie ostrá jako dešvorc. Spaceballs se možná po třiceti letech dočkají pokračování

Princezna Vespa (Daphne Zuniga) se na vdavky ještě rozhodně necítí. Když jí její otec král Roland představí jejího nastávajícího, prince Vália, Vespa se rozhodne déle v království nezůstávat. Popadne pár (desítek) nezbytných zavazadel a ze své rodné planety Druidia uteče. Toho se rozhodne využít vesmírný zloduch Temná helma (Rick Moranis) a princeznu zajmout jako rukojmí. Zachránit jí může pouze Lone Starr (Bill Pullman), vesmírný kovboj se smyslem pro dobrodružství a pochybnými hygienickými návyky. Asistuje mu přitom jeho rezavý vesmírný karavan a věčně hladový psočlověk Blaf. Spolu se musí vydat na planetu Spaceball, které šéfuje proradný prezident Scroob (Mel Brooks). Jenže i Lone Starr s Blafem mají své postranní motivy...

Od premiéry snímku uplynulo v sobotu 24. června přesně třicet let. Bill Pullman se ve slavnostním rozhovoru pro magazín The Hollywood Reporter rozpovídal o zákulisí natáčení. Mimo jiné prozradil i to, že se při hraní musel řídit radami režiséra Brookse, protože Star Wars, zdrojový materiál, před samotným natáčením nikdy neviděl. Podle Pullmana se Brooks staral o zdraví svých herců - věřil tomu, že modrá plátna, na která se přidělávaly triky, jsou špatná pro zdraví očí. Herci, kteří před nimi stáli, si museli dávat pravidelné a dlouhé přestávky.

Zároveň na veřejnost pronikají informace o tom, že Mel Brooks vyjednává se studiem Metro Goldwyn Mayer o natočení pokračování. Vzhledem ke vzrůstající popularitě Star Wars se to jeví jako logický krok.