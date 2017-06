Paroubek se do ČSSD nevrátí. Pro jeho přijetí nehlasoval ani jeden člen výboru

Jiří Paroubek | foto: MAFRA - Michal Růžička

PRAHA Krajský výkonný výbor pražské ČSSD v pondělí neschválil návrat někdejšího premiéra Jiřího Paroubka do strany. Ruku pro znovupřijetí do ČSSD nezvedl žádný z členů výboru. Sdělil to mluvčí pražské ČSSD Lukáš Henzl. Paroubek si přihlášku do sociální demokracie podal v Cerhenicích na Kolínsku. Podle stanov strany ale musela jeho případný návrat do strany schválit jeho původní organizace, tedy pražská ČSSD.

„Souhlas s přijetím Jiřího Paroubka nebyl podpořen žádným členem výkonného výboru. Hlasy jsou rozděleny mezi nesouhlas s usnesením a zdržením se. Efekt je v obou případech stejný,“ řekl Henzl. Proti přijetí zvedlo ruku 12 členů výboru, pět se zdrželo a pro nebyl nikdo.

Paroubek: Tragédie ČSSD? Lidé jako nedovzdělaný nedouk Dolínek ve mně vidí konkurenci „Já budu přijímán v Cerhenicích, takže já tomu rozhodně nerozumím, co chtějí zamítat. Ještě jsem nebyl přijat ani za člena, zdá se mi to být úplně absurdní. V jiných věcech jsou chlapci pomalí jako želvy a v tomto jsou trošku předskokani,“ reagoval na pondělní rozhodnutí vedení pražské ČSSD Paroubek. Pražský výbor se podle něj zachoval zcela nekompetentně. Předsedu kolínské ČSSD Marka Semeráda rozhodnutí vedení pražské ČSSD zaskočilo. „My jsme se s přáteli na našem okresním výboru poradili a situace je taková, že požádáme předsedu ČSSD Středočeského kraje a zároveň předsedu Poslaneckého sněmovny Jana Hamáčka, kterého si velice vážíme a který má dobré vztahy jak s Jiřím Paroubkem, tak s pražskými sociálními demokraty, jestli by se v celé věci neujal role moderátora. My se teď upínáme k panu Hamáčkovi, jestli se mu podaří něco domluvit, a na základě toho se rozhodneme o dalším postupu,“ řekl Semerád. Z ČSSD Paroubek vystoupil v říjnu 2011 Paroubek z ČSSD vystoupil v říjnu 2011 a založil stranu Národní socialisté - levice 21. století (LEV 21), která však ve volbách neuspěla. Z čela LEV 21 Paroubek odešel v roce 2014. V politice se tehdy rozhodl skončit, aby se mohl věnovat rodině, podnikání, akademické činnosti a veřejně prospěšným činnostem. Teď se chtěl bývalý předseda ČSSD Paroubek stát členem ČSSD v Cerhenicích. Paroubka ke vstupu vyzvali přímo členové cerhenické organizace. Hlasovat o jeho přijetí měli 26. června. Paroubek, kterému bude v srpnu 65 let, vstoupil do obnovené ČSSD v roce 1989. Hned zamířil do jejího vedení, stal se ústředním tajemníkem a v roce 1993 neúspěšně kandidoval na předsedu proti Miloši Zemanovi. Do nejvyšší politiky naplno vstoupil v dubnu 2005. Byl premiérem a předsedou strany.