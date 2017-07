Údajní partneři firmy doporučované kancléřem Mynářem se diví. Nikdy s ní nespolupracovali

„Nemáme vůbec informaci, že bychom s nimi byli partnery,“ řekla serveru Aktuálně.cz mluvčí ČVUT Andrea Vondráková. Podobně se vyjádřil i Hugo Roldán, mluvčí Povodí Vltavy. „Povodí Vltavy s firmou Liglass Trading nikdy nespolupracovalo a uvedená firma žádnou činnost pro státní podnik Povodí Vltavy neprováděla,“

Jednatel firmy Liglass Trading Michael Smelík situaci okomentoval slovy „nevím, která firma co popřela. Například s Povodím Labe máme konzultační smlouvu.“ To Povodí Labe potvrdilo, nicméně jejich generální ředitel, Marián Šebesta doplnil, že smlouva znamená, že Povodí Labe bude radit Liglass Tradingu, ne naopak. Tuto dohodu uzavřeli před dvěma měsíci a Liglass Trading zatím možnosti konzultace nevyužil.

Vazby na hledače pokladů Gänsela

Kromě velkých českých firem mělo ale Liglass Trading na seznamu partnerů i společnosti L.D.I.-CZ a MZK Service. V těch je spolu se Smelíkem, jednatelem Liglass Tradingu zapsán i Helmut Gänsel. Ten o sobě na svých stránkách píše, že je „majitel zlatých dolů v jižní Americe, konkrétně firmy Gaensel Gold Mines v Bolivii, a potom majitel stříbrných dolů v Montaně v USA.“

V Česku se však proslavil jako jeden z hledačů takzvaného Štěchovického pokladu. Ten se má skládat z 540 beden s cennostmi z doby nacistické okupace, které jsou údajně pohřbené na pravé straně Vltavy několik kilometrů za Prahou. Na nalezení pokladu Gänsel vynaložil miliony a o jeho objevení dodnes usiluje.

Hrad firmu doporučil, ‚neboť je česká‘

Kyrgyzstánu firmu Liglass Trading doporučil Pražský hrad. Kancléř Vratislav Mlynář serveru Aktuálně.cz řekl, že se za firmu přimluvil, „neboť je česká,“ a přišlo mu tedy logické podporovat spíše ji než zahraniční konkurenci. Krom toho Hrad hájil své rozhodnutí tím, že „ Ve výběrovém řízení (v Kyrgyzstánu) byly všechny otázky obsaženy a firmou zodpovězeny.“

Na problematické reference firmy již na jaře upozorňovalo kyrgyzské ministerstvo zahraničí. To upozornilo na to, že v Česku firmu nikdo nezná. Diplomaté dále zdůraznili, že firma sice na svých stránkách uvádí seznam úspěšně dokončených projektů v zahraničí, „jenže velvyslanectví Kyrgyzstánu v Rakousku nedokázalo najít ani jeden fakt, který by potvrzoval úspěšnou realizaci investičních projektů v zahraničí.“