Hradčovické jubileum podpořila početná skupina kátlovských občanů

HRADČOVICE (Zlínský kraj) Partnerskou obcí pro Hradčovice jsou Kátlovce, slovenská obec ležící nedaleko Trnavy. Vzájemná, dnes již víceletá přeshraniční spolupráce, nabyla podobu nejenom úzkých kontaktů mezi vedením obou obcí, ale vedla i k provázanosti spolků, ke spolupráci základních škol a také římskokatolických farností.

Hradčovice a Kátlovce za dobu své spolupráce realizovaly společný projekt, který pod názvem „Historie – Moderna“ byl spolufinancován z fondů EU a přispěl k rozvoji společenských a kulturních kontaktů mezi těmito obcemi a zejména pak mezi jejich občany. Již téměř deset let, a to každoročně, jsou na obou stranách organizovány různé akce, kterých se druhý z partnerů také účastní. A to často nejen jako divák, ale přímo jako spoluorganizátor a přímý účinkující.

Jen letos, na Dnech obce, při kterých si Hradčovice připomněly 770. výročí první písemné zmínky a oslavily 20. výročí založení zdejšího mužského pěveckého sboru, vystoupila zpěvácká skupina Kátlovani, kterou podpořila svou přímou účastí početná skupina kátlovských občanů, spolu se svým starostou a duchovním správcem kátlovské farnosti. Ten také celebroval mši svatou slouženou následný den v hradčovském kostele za spolupráci obou obcí. Naopak zástupci Hradčovic, a to hlavně dechová hudba Hradčovjanka a mužský sbor, za účasti zástupců obce a dalších občanů, prezentovali Hradčovice na festivalu „Žijeme spolu“, jež se v červenci uskutečnil v Kátlovcích. Tato, v posledních letech každoročně konaná kulturní akce, je místem, kde vystupují i další, zejména pak dětské folklórní soubory, působící v obou obcích.

Přeshraniční spolupráce za dobu svého trvání našla odezvu i ve spolupráci základních škol. Každoročně, a to vždy jednou u nás a příště v Kátlovcích, si žáci základních škol změří své síly v několika sportovních disciplínách. Jiní se setkávají při besedách, kde mluví o obcích, v nichž žijí, o své škole... Besedy jsou doplněny i různými vědomostními či jazykovými kvízy a setkání jsou završena výletem do okolí. Žáci z hradčovské základní školy v rámci této spolupráce letos navštívili Jadernou elektrárnu Jaslovské Bohunice, lázně Piešťany a hrad v Časticích. Slovenským dětem se naopak v loňském roce líbilo na hradě Buchlově, na zámku v Buchlovicích a na Velehradě.

Formu přímých kontaktů mezi občany obou obcí představují i setkávání klubů seniorů, tělovýchovných jednot a hlavně hasičů. A opět vedle vzájemných besed, kulturních a společenských akcí jsou to i vzájemná sportovní utkání či hasičské soutěže, při kterých jde hlavně o rozvoj přátelské spolupráce.