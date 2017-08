Partnerská města nám výrazně pomohla při povodních

KRALUPY NAD VLTAVOU (Středočeský kraj) Máme šest partnerských měst. Historicky prvním z nich se stal německý Hennigsdorf nedaleko Berlína. Partnerství trvá již 40 let.

Po revoluci v roce 1989 jsme uzavřeli přátelskou smlouvu s dánským městem Ikast. Ta ale po několika letech zanikla. Když se totiž podíváte na mapu Dánska, město tohoto jména tam nenajdete. Spojilo se se sousedním, stalo se jeho čtvrtí, a tak zaniklo i partnerství. Dalším partnerem je téměř nejjižnější francouzské městečko Banyuls sur Mer. Nachází se pod Pyrenejemi, ve francouzské části Katalánska. Komárno je zajímavé tím, že leží sice na Slovensku, ale většinu obyvatel tvoří Maďaři. Největším naším partnerským městem je Šabac v Srbsku. Průmyslovo - zemědělské město, asi čtvrté největší v zemi, má centrální ulici pojmenovanou po T.G.Masarykovi. Nejmladším partnerským městem Kralup je polská Sroda Wielkoposka. Leží v Poznaňském vojvodství a smlouvu s ní jsme podepisovali v loňském roce. Nejbližším a posledním partnerským městem je pak Hrádek nad Nisou v Libereckém kraji.

Všechna uzavřená partnerství mají svou zajímavou historii i genezi, které by vydaly na několik stránek. Ke každému jsme přišli přes osobní vztahy některého z Kralupáků, přes sportovní kontakty, nebo přátelskou mezilidskou pomoc. Ano, těchto kontaktů a součinností v kritických časech měst a jejich obyvatel je nejvíce. O povodních v roce 2002 i v roce 2013 nám partnerská města výrazně pomáhala. Financemi, materiálně, ale i konkrétní lidskou výpomocí. Hasiči z Hennigsdorfu, strážníci z Komárna, brigádníci z řad obyvatelstva i hasiči z Hrádku přijeli čistit a ochraňovat naše město zdevastované Vltavou. V Banyulsu se pořádala finanční sbírka pro oběti povodní. Děti z vytopených kralupských škol trávily nucené popovodňové prázdniny v táboře na jižním Slovensku u Komárna, alergici se pak doléčovali v lékařském a rehabilitačním zařízení u Středozemního moře v jižní Francii. V dobách, kdy se situace otočila, zasahovali na oplátku naši hasiči a policisté při povodních v Hrádku i v Komárně. Šabacu jsme zase významně pomohli administrativně při získávání garantů z Evropské unie.

Ano, naše společné vztahy rozhodně nejsou formální. Vedení měst se setkává několikrát do roka na různých městských slavnostech, a protože každé z našich partnerských měst má, stejně jako Kralupy, spřátelených měst více, potkáváme se na slavnostech se zástupci měst mnoha zemí Evropy. Tradiční vzájemné vztahy se během několika let vytvořila mezi sportovci, hasiči i školami. Komárno, Hennigsdorf a Kralupy spolu s maďarským Komárom a rumunským městem Sebes pořádají již několik let výměnné dětské tábory zaměřené na poznávání národních kultur a zvyků. Města Sroda, Hennigsdorf a Kralupy pak ještě organizují meziškolní akce a návštěvy spojené s výukou němčiny. Ze sportovní oblasti mají velikou oblibu volejbalové turnaje dívek pořádané v Polsku, Slovensku a v Německu. Několik let k nám zajížděly i organizované výpravy seniorů z Banyulsu.

Organizace vzájemných vztahů je samozřejmě náročná a něco stojí. Záleží hlavně na vstřícnosti městských samospráv a osobních vztazích mezi radnicemi. Ale pokud jsou tyto vztahy opravdu neformální a vytvořené pro co nejširší spektrum obyvatel a hlavně dětí a mládeže, stojí za to se tomu opravdu věnovat.