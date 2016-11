Pasivní kouření ohrožuje vězně. Za mřížemi by si už neměli zapálit, navrhuje poslanec

Byl odsouzen k šestnáctiletému trestu odnětí svobody za vraždu, i tak se přítel zemřelého Ivana Jonáka Albert Žirovnický dočká od státu finančního odškodnění. V dubnu tohoto roku vysoudil 200 tisíc korun za to, že byl ve vězení vystaven pasivnímu kouření. Podle soudu bylo totiž kvůli kouření spoluvězňů zasaženo do jeho základních souvisejících s ochranou zdraví.



Podle informací serveru Lidovky.cz bude vězeňská služba zřejmě řešit i další žalobu jiného odsouzeného, který si stěžuje na stejný nešvar. Mezi vězni je totiž velké množství kuřáků a míst, kde se ve věznicích nezvedá cigaretový dým, není mnoho.

Hrozba kázeňským trestem? Nepomáhá

Vězně-kuřáky neodrazuje ani hrozící kázeňský trest za porušení nařízení ředitele věznice. Většina z nich je totiž na cigaretách závislá. A to nejen mentálně nebo fyzicky. „Nikotinové“ krabičky jsou za mřížemi nejcennějším platidlem, za nějž si mohou nakupovat nejrůznější zboží.

Poslanec a zároveň člen zdravotního výboru za TOP 09 Rom Kostřica proto přišel s pozměňovacím návrhem protikuřáckého zákona, který by mohl znamenat výrazné snížení hodnoty tabáku ve věznicích. Jeho podobu budou poslanci znovu projednávat na prosincové schůzi.

Proti tomu, že by se mohl Kostřicův návrh skutečně dostat do finální podoby zákona, však stojí fakt, že jej podle říjnové informace ČTK už dřív nepodpořil zdravotnický výbor - na rozdíl od požadavku zakázat kouření v automobilech, v nichž cestují i děti, či návrhu na regulaci kouření i na restauračních zahrádkách.



Zákaz kouření by podle Kostřicovy předlohy platil v klasických věznicích, vazebních věznicích i ústavech pro výkon zabezpečovací detence s výjimkou vnějších prostor, které by ředitel zařízení ke kouření vyhradil. Zákon by chránil jak vězně-nekuřáky, tak zaměstnance pracující v zařízeních vězeňské služby.

„Bylo prokázáno, že vězni jsou tabákovému kouři vystavováni prakticky všude. Dochází tak k zásahu do jejich základních práv na nedotknutelnost osoby a na ochranu zdraví podle Listiny základních práv a svobod, za což jim může být přiznána také peněžitá satisfakce,“ řekl Kostřica serveru Lidovky.cz s odkazem na nedávný verdikt Městského soudu v Praze i šest let starého rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva.

Stávající úpravu ukotvenou v zákoně z roku 2005 o zákazu kouření v budovách, které slouží jako sídla státních orgánů, považuje za ledabyle zpracovanou. „Zákon neobsahuje přímý zákaz kouření, ale poněkud vágní povinnost osob pověřených řízením budovy užívané státním orgánem, tedy i vězeňskou službou, zajistit, aby osoby byly v těchto budovách chráněny před škodami působenými kouřením,“ vyjmenoval další důvod, proč chce prosadit pozměňovací návrh.

Od zákazu kouření za zdmi věznic si ale jeho zastánci slibují i větší cíle než „pouhou“ ochranu zdraví. Například snížení kriminality a recidivy. Návrh ovšem vzbuzuje i obavy z případné agrese mezi vězni. To potvrzují i sami bývalí odsouzení, kteří prošli několika zařízeními.

Cigarety? Ve vězení zlato

„Ve vězení se tabákem platí. Je to jak zlato. Myslím, že takový zákaz by znamenal obrovský problém a vězni by se hodně bouřili,“ líčil pro server Lidovky.cz muž s iniciály R.B., který si nepřál být jmenován (redakce ale jeho identitu zná – pozn. red.). „Sám jsem nekuřák a pamatuji si, jak mi vadilo, když jsem se ocitl na kuřáckém patře nebo na cele s kuřáky. Těm, kteří byli odsouzeni za vraždu, bylo úplně jedno, že za nimi přišel někdo z policistů. Zapálili si i tak,“ doplnil.

Podobné zkušenosti má také bývalá vězeňkyně, která si za mřížemi odseděla již deset let. „Kouří se vždycky a všude. Sama jsem kuřačka a neumím si představit, že by mi to tehdy někdo zakazoval, “ zděsila se návrhu žena s iniciály R.S., která si též nepřála být jmenovaná. Sama pravidelně posílá kartony cigaret svému synovi, který si momentálně odpykává svůj trest ve věznici v Ostrově nad Ohří. „Vždycky by si našel způsob, aby mohl ve vězení kouřit. Je na tom závislý,“ dodala.

Vězeňská služba se ale zatím k případným změnám staví poněkud skepticky. „Vězeňská služba ČR se ve svých zařízeních v oblasti kouření řídí platnou legislativou a bude se jí řídit i nadále,“ uvedl mluvčí Petra Kučerová. Mezi odsouzenými je podle ní sice velké množství kuřáků, existují však prý způsoby, jak chránit zdraví těch, kteří nejsou na nikotinu závislí.

„Na základě vlastní žádosti se odsouzený nekuřák umisťuje vždy odděleně od odsouzených kuřáků, do cel a ložnic se odsouzení umisťují s přihlédnutím k jejich zdravotnímu stavu na základě doporučení ošetřujícího lékaře, přičemž nekuřáci vždy musí být na vlastní žádost ubytováni odděleně od kuřáků,“ vysvětlila s tím, že stejné možnosti mají i obvinění.

Ve věznicích pak pro kuřáky platí jasná omezení. „V objektech věznic jsou na základě rozhodnutí ředitelů určena místa, kde je vzhledem k případnému ohrožení zdraví nekuřáků nebo z protipožárních důvodů zakázáno kouřit,“ sdělila Kučerová. Odsouzeným je dále zakázáno kouřit při organizovaných nástupech a při společné chůzi odsouzených ve tvaru.